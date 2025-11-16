Advertisement
trendingNow13006734
Hindi Newsक्रिकेट

INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को सुकून... 'ईद का चांद' बनी भारत पर जीत, जूनियर्स ने इंडिया ए को मात देकर बचाई लाज

INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को आखिरकार सुकून मिल चुका है. सालों से भारत पर जीत को तरस रहे पाकिस्तान का इंतजार जूनियर खिलाड़ियों ने खत्म किया. पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कारनामा नहीं कर पाए वो जूनियर टीम ने कर दिखाया. एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 8 विकेट से मात दे दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को आखिरकार सुकून मिल चुका है. सालों से भारत पर जीत को तरस रहे पाकिस्तान का इंतजार जूनियर खिलाड़ियों ने खत्म किया. पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कारनामा नहीं कर पाए वो जूनियर टीम ने कर दिखाया. एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 8 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले के चर्चे जोरों पर थे, लेकिन भारतीय युवा खिलाड़ी इस मैच में संघर्ष करते नजर आए और पूरे 20 ओवर खेलने में भी कामयाब नहीं हुए. 

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान ए के कप्तान इरफान खान ने इंडिया ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की शुरुआत दमदार थी क्योंकि ओपनिंग करने विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य उतरे थे. दोनों आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं. प्रियांस का बल्ला नहीं चला और 10 रन पर अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद नमन धीर और वैभव के बीच दमदार पार्टनरशिप हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैभन की शानदार पारी

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रख दी थी. उन्होंने महज 28 गेंद में 3 छक्के और 5 चौके लगाकर 45 रन की पारी खेली. वहीं, नमन धीर ने 35 रन बनाए. लेकिन इन दोनों के विकेट के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा और नेहाल वढेरा जैसे आईपीएल के धुरंधर फुस्स हो गए और इंडिया ए 19 ओवर में ही 136 के स्कोर पर सिमट गई. 

ये भी पढ़ें.. INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को सुकून... 'ईद का चांद' बनी भारत पर जीत, जूनियर्स ने इंडिया ए को मात देकर बचाई लाज

पाकिस्तान की एकतरफा जीत

पाकिस्तान के बल्लेबाज 137 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरे और एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. ओपनर माज सदाकत ने महज 47 गेंद में 4 छक्के और 7 चौके लगाकर 79 रन की मैच विनिंग पारी खेली. बाकी 3 बल्लेबाजों ने छोटी-मोटी पारियां खेलकर उनका साथ दिया और पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. वैभव और नमन की मेहनत बेकार चली गई. भारतीय गेंदबाज बोर्ड पर लगे रनों का बचाव करने में कामयाब नहीं हुए.

 

अपडेट जारी है.. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

INDA vs PAKA

Trending news

दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई