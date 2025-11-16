INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को सुकून... 'ईद का चांद' बनी भारत पर जीत, जूनियर्स ने इंडिया ए को मात देकर बचाई लाज

INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को आखिरकार सुकून मिल चुका है. सालों से भारत पर जीत को तरस रहे पाकिस्तान का इंतजार जूनियर खिलाड़ियों ने खत्म किया. पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कारनामा नहीं कर पाए वो जूनियर टीम ने कर दिखाया. एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 8 विकेट से मात दे दी है.
INDA vs PAKA: पाकिस्तान की थकी आंखों को आखिरकार सुकून मिल चुका है. सालों से भारत पर जीत को तरस रहे पाकिस्तान का इंतजार जूनियर खिलाड़ियों ने खत्म किया. पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कारनामा नहीं कर पाए वो जूनियर टीम ने कर दिखाया. एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 8 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले के चर्चे जोरों पर थे, लेकिन भारतीय युवा खिलाड़ी इस मैच में संघर्ष करते नजर आए और पूरे 20 ओवर खेलने में भी कामयाब नहीं हुए.
पाकिस्तान ने जीता था टॉस
पाकिस्तान ए के कप्तान इरफान खान ने इंडिया ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की शुरुआत दमदार थी क्योंकि ओपनिंग करने विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य उतरे थे. दोनों आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी और रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं. प्रियांस का बल्ला नहीं चला और 10 रन पर अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद नमन धीर और वैभव के बीच दमदार पार्टनरशिप हुई.
वैभन की शानदार पारी
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रख दी थी. उन्होंने महज 28 गेंद में 3 छक्के और 5 चौके लगाकर 45 रन की पारी खेली. वहीं, नमन धीर ने 35 रन बनाए. लेकिन इन दोनों के विकेट के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा और नेहाल वढेरा जैसे आईपीएल के धुरंधर फुस्स हो गए और इंडिया ए 19 ओवर में ही 136 के स्कोर पर सिमट गई.
पाकिस्तान की एकतरफा जीत
पाकिस्तान के बल्लेबाज 137 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरे और एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की. ओपनर माज सदाकत ने महज 47 गेंद में 4 छक्के और 7 चौके लगाकर 79 रन की मैच विनिंग पारी खेली. बाकी 3 बल्लेबाजों ने छोटी-मोटी पारियां खेलकर उनका साथ दिया और पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. वैभव और नमन की मेहनत बेकार चली गई. भारतीय गेंदबाज बोर्ड पर लगे रनों का बचाव करने में कामयाब नहीं हुए.
