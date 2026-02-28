श्रीलंका से जीतकर भी हार गया पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड

Pakistan Knocked Out From T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है. श्रीलंका के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मैच में भले ही सलमान अली आगा की टीम को जीत मिली, लेकिन ये जीत सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब टूट गया. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है.
Pakistan Knocked Out From T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है. श्रीलंका के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मैच में भले ही सलमान अली आगा की टीम को जीत मिली, लेकिन ये जीत सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब टूट गया. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है. अब 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. वहीं, अब ये तय हो गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.
दसुन शनाका ने शाहीन अफरीदी की उड़ाई धज्जियां
पाकिस्तान भले ही ये मुकाबला जीत गया, लेकिन श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने कुछ देर के लिए उनकी सांसें रोक दी थी. श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी. शनाका ने पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज शाहीन अफरीदी की बखिया उधेरते हुए 3 लगातार छक्के और एक चौका जड़ा.
हालांकि, वो 5वीं और छठी गेंद पर रन नहीं बना सके और पाकिस्तान ने 5 रन से ये मैच जीत लिया. शाहीन अफरीदी के आखिरी ओवर में हैट्रिक सिक्स सहित 22 रन बने. श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने 31 गेंदों पर 76 रनों की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने से चूक गए. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अंत तक लड़ाई लड़ते हुए 8 विकेट खोकर 207 रन बना सकी.
पाकिस्तान ने बनाए थे 212 रन
श्रीलंकन कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. साहिबजादा फरहान और फखर जमान की ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 176 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी की. साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा शतक जड़ा. वहीं, फखर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन बनाए. इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज ढाई का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर सका. पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 212 रनों का स्कोर खड़ा किया. श्रीलंका की तरफ से तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए.