पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, बांग्लादेश ने 11 रनों से हराकर 2-1 से जीती सीरीज, तंजीद हसन रहे जीत के हीरो

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट ने 11 रनों से जबरदस्त जीत हासिल की. यह मुकाबला बांग्लादेश के शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. खास बात ये है कि इस जीत के साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया. इसी हार के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का पूरे जगत में मजाक बन कर रह गया और जग हंसाई हो रही है. बता दें कि इससे पहले दोनों देशों ने 1-1 मैच अपने नाम किए थे. ऐसे में आज का मुकाबला डिसाइडर था, जिसमें लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 290 रन भी नहीं बना सकी और इसी के साथ सीरीज भी गंवा दिया.जीत के हीरो रहे बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने शानदार शतकीय पारी खेली. उनके अलावा अनुभवी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने भी 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को 279 रनों पर रोकने में खास योगदान दिया.

290 रन नहीं चेज करी सकी पाकिस्तान

शेर ए बांग्ला में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 107 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी. इसके बाद बची कसर को विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास 41 और तोहीद हृदोय 48 ने पूरी करते हुए टीम का स्कोर 290 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सलमान आगा की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही.उसके बाद खुद कप्तान सलमान अली आगा ने शतक जड़कर टीम के स्कोर को संभाला. हालांकि,उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. आखिर में शाहीन शाह अफरीदी डटे रहे और टीम को जीताने का भरपूर प्रयास करते हुए 38 रनों की पारी खेली. लेकिन, वह अपनी टीम को यह मुकाबला नहीं जीता सके और इसी के साथ पाकिस्तान सीरीज भी हार गई.

तंजीद हसन रहे जीत के हीरो

बांग्लादेश के लिए जीत की बुनियाद रखने वाले तंजीद हसन ने 107 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली.अपनी इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक 100 रनों का रहा. तंजीद की इस मैच विनिंग पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा. उनके अलावा मुस्ताफिजुर रहमान ने भी 3 विकेट चटकाए बतौर सीनीयर खिलाड़ी अपना रोल भरपूर निभाते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

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बांग्लादेश ने जीती सीरीज

विश्व कप में सुपर-8 से बुरी तरह से बाहर होने वाली पाकिस्तान की एक बार फिर जबरदस्त बेइज्जती हुई है.टी20 विश्व कप खत्म हुए अभी हफ्ते भर का समय हुआ था कि अब पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार से पूरे क्रिकेट जगत में जमकर मजाक बन रहा है. या फिर कुछ यूं कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है.

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