PAK vs UAE: मीटिंग-मीटिंग और मैच में देरी... घंटेभर के ड्रामे के बाद भी जिद पर नहीं टिका पाकिस्तान, बर्बादी के डर से अटकी थी जान

PAK vs UAE: सुपर-4 से पहले करो या मरो के मुकाबले से पहले पाकिस्तान एशिया कप 2025 का बहिष्कार करने की गीदड़भभकी देता रहा. पीसीबी ने पाकिस्तान टीम को होटल में रुकने के आदेश दिए और टॉस में देरी कराई, लेकिन घंटेभर के ड्रामे के बाद भी पाकिस्तान जिद पर नहीं टिक सका. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत के खिलाफ हैंड शेक कंट्रोवर्सी के बाद से ही तिलमिलाया हुआ है. घड़ी में 7 बजे का समय पार हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला बदल लिया. टॉस में आधे घंटे की बेफिजूल देरी देखने को मिली है.

PCB ने रोका

जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में शामिल होने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम को रोका. पहले पीसीबी ने प्लेयर्स को अपने होटल में ही रुकने और खिलाड़ियों को अपने कमरों में जाने के निर्देश दिए थे. पीसीबी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग रिजेक्ट होने के बाद ही ये फैसला ले रहा है. मामले की जांच के बाद आईसीसी ने पाइक्राफ्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया.

पाइक्राफ्ट से की माफी मांगने की मांग

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट को पैनल से हटाने की मांग की थी. लेकिन जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी पाइक्रॉफ्ट से माफी की उम्मीद लगाए बैठा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्रॉफ्ट अगर माफी मांग लेते तो मामला सुलझ सकता था. पीसीबी यूएई के खिलाफ मैच से पहले मीटिंग-मीटिंग खेलता रहा और मैच में जानबूझकर देरी की. इसके बाद अंत में खेलने का फैसला कर लिया.

मैच में होगी एक घंटे की देरी

पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच के लिए टॉस 7.30 पर होना था जबकि मुकाबले की शुरुआत 8 बजे से होनी थी. लेकिन मैच में एक घंटे की देरी देखने को मिली है. अब मुकाबला 8.30 पर शुरू होगा. पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. अगर पाकिस्तान टीम हार जाती है तो सुपर-4 से पत्ता साफ हो जाएगा.