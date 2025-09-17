PAK vs UAE: मीटिंग-मीटिंग और मैच में देरी... घंटेभर के ड्रामे के बाद भी जिद पर नहीं टिका पाकिस्तान, बर्बादी के डर से अटकी थी जान
Advertisement
trendingNow12926057
Hindi Newsक्रिकेट

PAK vs UAE: मीटिंग-मीटिंग और मैच में देरी... घंटेभर के ड्रामे के बाद भी जिद पर नहीं टिका पाकिस्तान, बर्बादी के डर से अटकी थी जान

PAK vs UAE: सुपर-4 से पहले करो या मरो के मुकाबले से पहले पाकिस्तान एशिया कप 2025 का बहिष्कार करने की गीदड़भभकी देता रहा. पीसीबी ने पाकिस्तान टीम को होटल में रुकने के आदेश दिए और टॉस में देरी कराई, लेकिन घंटेभर के ड्रामे के बाद भी पाकिस्तान जिद पर नहीं टिक सका.

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team

PAK vs UAE: सुपर-4 से पहले करो या मरो के मुकाबले से पहले पाकिस्तान एशिया कप 2025 का बहिष्कार करने की गीदड़भभकी देता रहा. पीसीबी ने पाकिस्तान टीम को होटल में रुकने के आदेश दिए और टॉस में देरी कराई, लेकिन घंटेभर के ड्रामे के बाद भी पाकिस्तान जिद पर नहीं टिक सका. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भारत के खिलाफ हैंड शेक कंट्रोवर्सी के बाद से ही तिलमिलाया हुआ है. घड़ी में 7 बजे का समय पार हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला बदल लिया. टॉस में आधे घंटे की बेफिजूल देरी देखने को मिली है.

PCB ने रोका

जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में शामिल होने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम को रोका. पहले पीसीबी ने प्लेयर्स को अपने होटल में ही रुकने और खिलाड़ियों को अपने कमरों में जाने के निर्देश दिए थे. पीसीबी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग रिजेक्ट होने के बाद ही ये फैसला ले रहा है. मामले की जांच के बाद आईसीसी ने पाइक्राफ्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पाइक्राफ्ट से की माफी मांगने की मांग

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट को पैनल से हटाने की मांग की थी. लेकिन जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी पाइक्रॉफ्ट से माफी की उम्मीद लगाए बैठा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्रॉफ्ट अगर माफी मांग लेते तो मामला सुलझ सकता था. पीसीबी यूएई के खिलाफ मैच से पहले मीटिंग-मीटिंग खेलता रहा और मैच में जानबूझकर देरी की. इसके बाद अंत में खेलने का फैसला कर लिया.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup में भारत के मैच से पहले होगा असली रोमांच, ग्रुप-बी में उलटी गिनती गिन रहा अफगानिस्तान, श्रीलंका के खिलाफ डरावने हैं आंकड़ें

मैच में होगी एक घंटे की देरी

पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच के लिए टॉस 7.30 पर होना था जबकि मुकाबले की शुरुआत 8 बजे से होनी थी. लेकिन मैच में एक घंटे की देरी देखने को मिली है. अब मुकाबला 8.30 पर शुरू होगा. पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. अगर पाकिस्तान टीम हार जाती है तो सुपर-4 से पत्ता साफ हो जाएगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
;