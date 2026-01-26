Explained: बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान की नौटंकी... भारत से मैच पर 'ग्रहण', पीसीबी के सामने 5 ऑप्शन

ICC T20 World Cup 2026 India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बाकी है. काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बांग्लादेश ने फर्जी बहाने बनाकर भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया. दुनिया की किसी टीम को भारत में सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश को यह काफी ज्यादा लगा. उसके इनकार करते ही जय शाह की अगुआई वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई. बांग्लादेश का विवाद जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान ने नौटंकी शुरू कर दी है. वह टी20 वर्ल्ड कप से हटने के बारे में विचार कर रहा है.

भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बड़ा कदम उठा सकता है. वहां से आ रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि टीम टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ खेलने से भी बच सकती है. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डेली औसाफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आईसीसी द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लिए गए फैसले के जवाब में मजबूत ऑप्शन पर विचार कर रहा है.

अहम बैठक में होगा बड़ा फैसला

रिपोर्ट में कहा गया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हिस्सा लेने पर जल्द ही एक अहम फैसला होने की उम्मीद है. पीसीबी इस बात की पुष्टि करने से पहले कि नेशनल टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी या नहीं, पाकिस्तानी सरकार से इजाजत मांग सकता है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बीच एक अहम मीटिंग होने की उम्मीद है. इसमें भारत के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मैच छोड़ने या वर्ल्ड कप से हटने के ऑप्शन पर चर्चा हो सकती है.

आईसीसी से नाराज पाकिस्तान

न्यूज आउटलेट के मुताबिक, पाकिस्तान आईसीसी के बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से हटाने के फैसले से नाखुश है. उन्होंने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इसे आईसीसी का गलत बर्ताव और दोहरा मापदंड मानता है, खासकर तब जब पहले भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल की इजाजत दी गई है.

विवादों के बीच टीम का ऐलान

दूसरी ओर, पीसीबी ने विवादों के बीच टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे पर बोर्ड की राय के बारे में बताया. खिलाड़ियों ने कथित तौर पर पीसीबी के रुख की तारीफ की और बोर्ड के फैसले के लिए पूरा सपोर्ट जताया. नकवी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम को शुभकामनाएं देने गए थे.

बांग्लादेश को सपोर्ट कर चुके हैं नकवी

नकवी पहले ही बांग्लादेश का खुलकर सपोर्ट कर चुके हैं और आईसीसी के फैसले की बुराई कर चुके हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते रिपोर्टरों से कहा था कि वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार कर रहे हैं. नकवी ने शनिवार को रिपोर्टरों से कहा, ''हम वही करेंगे जो पाकिस्तान सरकार हमें करने के लिए कहेगी. प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं हैं. उनके लौटने के बाद हम आखिरी फैसला लेंगे.'' इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ICC के फैसले को मान लिया था और इसे आगे चैलेंज न करने का फैसला किया था.

अब पाकिस्तान के पास क्या-क्या ऑप्शन

1. वर्ल्ड कप के सभी मैचों के दौरान काली आर्मबैंड पहनें. बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा कर सकती है.

2. भारत के खिलाफ कोलंबो में 15 फरवरी के मैच खेलने से इनकार कर दे. वह इस मुकाबले का बॉयकॉट कर सकता है.

3. टूर्नामेंट में अपनी सभी जीत बांग्लादेश क्रिकेट सपोर्टर्स को डेडिकेट करें.

4. जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार पीसीबी से टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम नहीं भेजने के लिए कह सकती है.

5. पाकिस्तान शांति से टी20 वर्ल्ड कप में भाग ले और सभी मैचों में खेले. वह आईसीसी द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से बचना चाहेगा.