ताले में बंद है एशिया कप 2025 की ट्रॉफी, चल गया असली पता, मोहसिन नकवी की चालाकी आई सामने

साल 2025 में हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद ये खिताब अपने नाम किया था.
साल 2025 में हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद ये खिताब अपने नाम किया था, लेकिन उस समय भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. इसके बाद विवाद तेज हो गया. नकवी ट्रॉफी के साथ लेकर ग्राउंड से रवाना हो गए. भारतीय टीम को जीतने का बावजूद भी ट्रॉफी नहीं मिली. ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम के फाइनल मुकाबले जीतने के बावजूद उसको ट्रॉफी ना मिली हो. पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया. इस बीच एशिया कप की ट्रॉफी से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही है.
चल गया ट्रॉफी का पता
भारतीय टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. इसके बाद मोहसिन नकवी की चारों तरफ चर्चा हुई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एसीसी के ऑफिस में ट्रॉफी को रखा है. यही नहीं उन्होंने ऑफिस में ताला लगा रखा है. साथ ही किसी को ट्रॉफी देने से भी इनकार किया है.
ये था पूरा मामला
पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तान के साथ खेले सभी मुकाबलों में टीम इंडिया ने हाथ मिलाने से सख्त मना कर दिया. पहले हैंडशेक को लेकर विवाद चल ही रहा था. उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अजीबोगरीब इसारे के चलते मामला और गर्म हुआ. फिर बात आईसीसी तक गई, लेकिन फाइनल मुकाबले में जो हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के ट्रॉफी साथ ले जाने के चलता जमकर बवाल मचा.
अजेय रही भारत
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 3 मुकाबले खेले गए और टीम इंडिया ने सभी मुकाबलों में पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया, सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपना दबदबा कायम रखा. भारतीय टीम ने एशिया कप में खेले एक के बाद एक सभी मुकाबलों में विरोधियों को बुरी तरह से धोया और टूर्नामेंट को शानदार अंदाज में जीता.