13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में पहुंचने का 'मैजिकल' समीकरण

Pakistan Semifinal Scenario: ये सच है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कुदरत के निजाम की जरूरत है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उनकी किस्मत अभी भी उनके हाथ में है. सुपर-8 के आखिरी मैच में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की नजर सिर्फ जीत पर नहीं होगी, उनके टारगेट पर वो मैजिकल समीकरण होगा, जिसे हासिल कर वो सेमीफाइनल का टिकट कटवा सकते हैं.

शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं. न्यूजीलैंड के खाते में फिलहाल 3 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर है. श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने और सिर्फ दो अंक हासिल करने से पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं होने वाला है. अगर उन्हें सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

पाकिस्तान और सेमीफाइनल के बीच का मैजिकल समीकरण

पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस शनिवार को ये दुआ करेंगे कि सिक्का उनके पक्ष में गिरे. अगर सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए काम थोड़ा आसान हो सकता है. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की नजर जादुई 13 नंबर पर रहेगी, जो उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता है. दरअसल, पाकिस्तान अगर श्रीलंका के खिलाफ 13 ओवर में टारगेट का पीछा कर लेता है तो उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा और 3 अंकों के साथ वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे.

पहले बैटिंग करने पर क्या है गणित?

हालांकि, पहले बल्लेबाजी आई तो ये काम आसान नहीं होगा. इस स्थिति में पाकिस्तान को स्कोरबोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा. इसके बाद उनके गेंदबाजों को श्रीलंकाई टीम को ज्यादा रन बनाने से रोकना होगा. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को ये मैच 65 रनों से जीतने की दरकार है. आसान शब्दों में कहें तो अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे श्रीलंका को 65 रनों से हराना होगा. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें 13 ओवर में टारगेट हासिल करनी होगी. इन दोनों समीकरण में से कोई एक पूरा हुआ तो नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी.

