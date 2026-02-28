Advertisement
trendingNow13125878
Hindi Newsक्रिकेट13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में पहुंचने का मैजिकल समीकरण

13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में पहुंचने का 'मैजिकल' समीकरण

Pakistan Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ जीत नहीं बल्कि इन दो में से एक समीकरण के इम्तेहान को पास करना होगा. अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? (PHOTO- ICC)
13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? (PHOTO- ICC)

Pakistan Semifinal Scenario: ये सच है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कुदरत के निजाम की जरूरत है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उनकी किस्मत अभी भी उनके हाथ में है. सुपर-8 के आखिरी मैच में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की नजर सिर्फ जीत पर नहीं होगी, उनके टारगेट पर वो मैजिकल समीकरण होगा, जिसे हासिल कर वो सेमीफाइनल का टिकट कटवा सकते हैं.

शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं. न्यूजीलैंड के खाते में फिलहाल 3 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर है. श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने और सिर्फ दो अंक हासिल करने से पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं होने वाला है. अगर उन्हें सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

पाकिस्तान और सेमीफाइनल के बीच का मैजिकल समीकरण

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस शनिवार को ये दुआ करेंगे कि सिक्का उनके पक्ष में गिरे. अगर सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए काम थोड़ा आसान हो सकता है. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की नजर जादुई 13 नंबर पर रहेगी, जो उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता है. दरअसल, पाकिस्तान अगर श्रीलंका के खिलाफ 13 ओवर में टारगेट का पीछा कर लेता है तो उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा और 3 अंकों के साथ वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे.

पहले बैटिंग करने पर क्या है गणित?

हालांकि, पहले बल्लेबाजी आई तो ये काम आसान नहीं होगा. इस स्थिति में पाकिस्तान को स्कोरबोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा. इसके बाद उनके गेंदबाजों को श्रीलंकाई टीम को ज्यादा रन बनाने से रोकना होगा. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को ये मैच 65 रनों से जीतने की दरकार है. आसान शब्दों में कहें तो अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे श्रीलंका को 65 रनों से हराना होगा. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें 13 ओवर में टारगेट हासिल करनी होगी. इन दोनों समीकरण में से कोई एक पूरा हुआ तो नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के वो 5 'शूरवीर', जिन्होंने बदल दी टीम की तकदीर, 67 सालों का सूखा खत्म कर बना दिया रणजी चैंपियन

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

pakistan semifinal scenario

Trending news

पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 20 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 20 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?