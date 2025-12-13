Advertisement
trendingNow13039925
Hindi Newsक्रिकेटPCB की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती! क्या है ICC का पोस्टर विवाद? जिसके कारण मुंह फुलाए बैठा है पाकिस्तान

PCB की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती! क्या है ICC का पोस्टर विवाद? जिसके कारण मुंह फुलाए बैठा है पाकिस्तान

ICC Poster Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC ने पाकिस्तान का दिल तोड़ दिया है. दरअसल, पीसीबी की ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि ICC ने टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री के लिए एक प्रचार पोस्टर जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को झटका
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को झटका

ICC Poster Controversy: क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है, जिसके कारण PCB अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मुंह फुलाए बैठा है और इसके लिए आंदोलन भी कर रहा है. अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC ने पाकिस्तान का दिल तोड़ दिया है. दरअसल, पीसीबी की ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि ICC ने टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री के लिए एक प्रचार पोस्टर जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर नहीं है.

आईसीसी ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ एडन मार्करम (साउथ अफ्रीका), मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दासुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) की तस्वीर तो है, लेकिन पाकिस्तान के सलमान आगा की फोटो नहीं छपी है. इसी वजह से पाक क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने नाराज है.

पाकिस्तान की फिर बेइज्जती!

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले जब एशिया कप आयोजित हुआ था तब भी हमें ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उस समय प्रसारकों ने हमारे कप्तान के बिना ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया था. उन्होंने आगे कहा कि तब पीसीबी ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) से बात की और स्थिति बदली. 

सूत्र ने कहा, ''इस बार भी हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आईसीसी ने टिकटों की बिक्री के लिए जारी किए गए प्रचार पोस्टर पर हमारे कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई है.''

उन्होंने कहा कि भले ही पाकिस्तान आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पांच टीमों में शामिल न हो, लेकिन उसका एक समृद्ध इतिहास है और वह विश्व कप में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली टीमों में से एक है. पीसीबी को पूरा भरोसा है कि आईसीसी प्रचार पोस्टर और अभियानों में पाकिस्तानी कप्तान को जरूर शामिल करेगी.

15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

बता दें कि भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो चुका है. 7 फरवरी को मेगा इवेंट का आगाज होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर से भी 5 कदम आगे निकले शुभमन गिल, T20 का ये शर्मनाक रिकॉर्ड देख सैमसन तो तिलमिला जाएंगे!

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए