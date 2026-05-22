पाकिस्तान क्रिकेट में गजब नौटंकी, बाबर आजम IN, मोहम्मद रिजवान OUT, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी शाहीन अफरीदी की टीम

Pakistan ODI Squad Australia Series: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. बाबर आजम की वापसी हुई है. मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया है. जानें पूरी टीम और शेड्यूल.
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Pakistan ODI Squad Australia Series: पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम में बड़े बदलाव किए हैं. 30 मई से शुरू होने वाली इस सीरीज में टीम के मुख्य बल्लेबाज बाबर आजम की हाई-प्रोफाइल वापसी हुई है. अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है. वनडे टीम की कप्तानी शाहीन अफरीदी के पास है.
यह टीम चयन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की 0-2 की शर्मनाक हार के तुरंत बाद हुआ है. रिजवान टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के कुछ जुझारू खिलाड़ियों में से एक थे. उन्हें वनडे प्रारूप में उनके हालिया खराब प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी है. मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में केवल 58 रन बनाए थे. हालांकि, उन्हें बाहर किया जाना पाकिस्तान की अस्थिर चयन नीति को दिखाता है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 17 वनडे मैचों में 43.76 की शानदार औसत से 569 रन बनाए थे.
बाबर आजम के लिए यह चयन का एक चक्र पूरा होने जैसा है. टी20 वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म के चलते मार्च में बांग्लादेश सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए उन्हें वापस बुलाया गया है. रिजवान की तरह बाबर को पहले बाहर किया जाना भी चौंकाने वाला था, क्योंकि 2025 में उनका वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा था. उन्होंने 17 मैचों में 77.16 की औसत से 544 रन बनाए थे.
रिजवान के बाहर होने के बाद चयन समिति ने मोहम्मद गाजी गोरी और अनकैप्ड रोहेल नजीर को विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया है. उस्मान खान के नाम पर भी विचार किया जा रहा था, लेकिन बीमारी के कारण वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. टीम में नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम जैसे स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो मार्च में बांग्लादेश दौरे पर नहीं थे.
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शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), नसीम शाह, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मुकिम.
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30 मई - पहला वनडे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
2 जून - दूसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
लाहौर 4 जून - तीसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
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