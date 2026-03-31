बॉल टेम्परिंग विवाद में बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर पर लगा प्रतिबंध, शाहीन अफरीदी के सामने किया था गुनाह

PSL 2026 Ball Tampering: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद एक बड़ी खबर आई है. लाहौर कलंदर्स के स्टार बल्लेबाज फखर जमान को गेंद से छेड़छाड़ (बॉल टेम्परिंग) का दोषी पाया गया है. फखर इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. इतने अनुभव के बावजूद उन्होंने ऐसी गलती कर दी है, जिसके कारण उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है.

पीसीबी ने फखर जमान पर दो मैचों का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला तब आया जब मैच के दौरान अंपायरों ने उन्हें गेंद की स्थिति के साथ कुछ संदिग्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा था. लाहौर के लिए फखर ने मौजूदा सीजन के पहले मैच में 39 गेंद पर 53 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरे मैच में वह 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. लाहौर को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ पहले मैच में जीत और कराची किंग्स के खिलाफ दूसरे मैच हार मिली थी.

पीसीबी की किस धारा के तहत हुई कार्रवाई?

जांच में पाया गया कि फखर जमान ने पीसीबी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 का उल्लंघन किया है. यह धारा खेल के दौरान गेंद की स्थिति को अवैध रूप से बदलने से संबंधित है. मैदान पर मौजूद अंपायर फैसल खान आफरीदी और शरफुद्दौला सैकत ने टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद के साथ मिलकर यह आरोप लगाए थे. यह उल्लंघन पीएसएल की खेल स्थितियों की धारा 41.3 के खिलाफ पाया गया.

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क्या फखर जमान ने अपनी गलती स्वीकार की?

शुरुआत में फखर जमान ने इन आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने आचार संहिता के अनुसार पूरी अनुशासनात्मक सुनवाई की मांग की थी. मैच रेफरी रोशन महानामा ने इस सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसमें फखर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. इस सुनवाई के दौरान लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, टीम डायरेक्टर समीन राणा और टीम मैनेजर फारूक अनवर भी उपस्थित थे. हालांकि, सबूतों की समीक्षा के बाद रेफरी ने फखर को दोषी करार दिया.

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मैदान पर बॉल टेम्परिंग की घटना कैसे घटी?

यह पूरा वाकया कराची किंग्स की पारी के अंतिम ओवर में हुआ. कराची को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी. इसी दौरान फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को गेंदबाज के रन-अप के पास गेंद के साथ चर्चा करते देखा गया. संदेह होने पर अंपायर फैसल आफरीदी ने गेंद के निरीक्षण का आदेश दिया. अंपायरों ने पाया कि कलंदर्स के खिलाड़ियों ने जानबूझकर गेंद की स्थिति को बदला था, जिसके बाद कराची किंग्स को 5 पेनल्टी रन दिए गए.

पेनल्टी रनों ने मैच का रुख कैसे बदला?

पेनल्टी रनों के कारण कराची किंग्स का समीकरण अचानक 6 गेंदों पर 9 रन रह गया और गेंद को भी बदल दिया गया. ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद अब्बास आफरीदी ने एक चौका और एक शानदार छक्का जड़कर कराची किंग्स को 4 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी. इस घटना ने न केवल लाहौर कलंदर्स को मैच हरवाया, बल्कि उनके प्रमुख खिलाड़ी को भी सस्पेंशन की ओर धकेल दिया.

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लाहौर कलंदर्स के कौन से मैचों में नहीं खेलेंगे फखर?

प्रतिबंध लगने के कारण फखर जमान अब दो महत्वपूर्ण मुकाबलों से बाहर रहेंगे. 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तांस के खिलाफ लाहौर में और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची में होने वाले मैचों में वह नहीं उतर पाएंगे. उनकी अनुपस्थिति में लाहौर कलंदर्स दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयब ताहिर को मौका दे सकती है.