Asia Cup 2025: पाकिस्तान या बांग्लादेश, एशिया कप 2025 फाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? ये रहा पूरा समीकरण
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025: पाकिस्तान या बांग्लादेश, एशिया कप 2025 फाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? ये रहा पूरा समीकरण

एशिया कप 2025 की पहली फाइनलिस्ट टीम सामने आ चुकी है. भारत ने बांग्लादेश को सुपर-4 मैच में 41 रन से मात देकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 9वीं बार ट्रॉफी जीतने की ओर कदम बढ़ाया. 28 सितंबर को खिताबी जंग में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी या बांग्लादेश से? आइए जानते हैं...

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:23 AM IST
Asia Cup 2025: पाकिस्तान या बांग्लादेश, एशिया कप 2025 फाइनल में किससे भिड़ेगा भारत? ये रहा पूरा समीकरण

एशिया कप 2025 की पहली फाइनलिस्ट टीम सामने आ चुकी है. भारत ने बांग्लादेश को सुपर-4 मैच में 41 रन से मात देकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा के तूफानी 75 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 168 रन बोर्ड पर लगाए. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 127 पर ढेर पर जीत सुनिश्चित कर ली. अब बड़ा सवाल है कि 28 सितंबर को खिताबी जंग में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी या बांग्लादेश से? आइए हम आपको समीकरण समझाते हैं...

अजेय रथ पर सवार भारत

टीम इंडिया कप एशिया कप 2025 में अब तक कोई हराने में कामयाब नहीं हुआ है. भारत ने अजेय रहते हुए फाइनल तक का रास्ता तय किया है. यूएई के खिलाफ जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट का आगाज किया. इसके बाद पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में धूल चटाई. ओमान को रौंदकर भारत ने सुपर-4 में जगह बनाई. वहीं, सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में फिर भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ, जिसका नतीजे पहले राउंड जैसा ही था. भारत ने इस मैच में पाक को 6 विकेट से रौंद डाला. बांग्लादेश को अपने दूसरे सुपर-4 मैच में शिकस्त देकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई. अब टीम इंडिया की नजरें 9वीं बार एशिया कप ट्रॉफी उठाने पर होंगी.

भारत की जीत के बाद सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हैं. इन दोनों ही टीमों के 2-2 अंक हैं और एक-एक मैच बाकी है. दोनों आपस में ही अपना आखिरी सुपर-4 मैच खेलेंगी. श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहरहो चुकी है. उसे लगातार दो हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब भारत से फाइनल में बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी एक टीम की भिड़ंत होनी है.

ये भी पढ़ें: 5 कैच छूटे... उलटफेर से बाल-बाल बची टीम इंडिया, कुलदीप ने बचाई लाज, फाइनल का मिला टिकट

फाइनल में किससे भिड़ेगा भारत?

25 सितंबर को यह तय हो जाएगा कि भारत से फाइनल में किसकी टक्कर होने वाली है. दरअसल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें अपना आखिरी सुपर-4 मैच एक-दूसरे के खिलाफ ही खेलेंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम खिताबी जंग में पहुंच जाएगी. पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2-2 अंक हैं, लेकिन बेहतर रनरेट के चलते पाक टीम दूसरे नंबर पर है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

