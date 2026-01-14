पाकिस्तानी नस्ल के क्रिकेटर्स का सामने आया सच.. वीजा विवाद पर किए झूठे दावे, अमेरिकी अधिकारी ने खोली पोल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर वीजा विवाद का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा था. पाकिस्तानी मूल के प्लेयर अली खान यूएसए के लिए खेलते हैं जिन्होंने भारत का वीजा न मिलने का दावा ठोककर खलबली मचा दी थी. लेकिन अब इसके पीछे का सच सामने आ चुका है. संयुक्त राज्य अमेरिका के एक क्रिकेट अधिकारी ने उन दावों का खंडन कर प्लेयर्स की पोल खोल दी है. दावा किया गया था कि यूएसए टीम के चार पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को आगामी 2026 टी20 विश्व कप के लिए देश की यात्रा करने के लिए भारत द्वारा वीजा देने से मना कर दिया गया है लेकिन ये दावा झूठा निकला है.

अली खान की खुली पोल

अमेरिका ने क्रिकेट अधिकारी ने बताया कि वीजा में देरी हुई है बल्कि मना नहीं किया गया है, एक समाचार रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. USA के पेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में दावा किया था कि उन्हें, शयान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल सहित चार पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को भारत का वीजा देने से इनकार किया गया है. उन्होंने टेलीकॉम एशिया रिपोर्ट में ये खुलासा किया.

मुद्दे पर चल रही बातचीत

USA अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर टेलीकॉम एशियानेट को बताया, 'मैं स्पष्ट करता हूं कि वीजा का मामला USA क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संभाला जा रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) चला रही है. एक खिलाड़ी द्वारा गलती से यह बताया गया था कि वीजा खारिज कर दिया गया है.' रिपोर्ट के अनुसार, जिन चारों खिलाड़ियों के वीज़ा में 'देरी' हुई है, उन सभी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. हालांकि, भारत के वीजा नियमों के तहत, पाकिस्तान में पैदा हुए सभी लोगों को अपने जन्म के देश के पासपोर्ट पर वीजा के लिए आवेदन करना होता है.

कितनी टीमों के सामने वीजा चैलेंज?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 8 टीमों के सामने वीजा की समस्या होगी. USA के अलावा, UAE, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, ज़िम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाड़ियों में भी पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं. रिपोर्टों में कहा गया है कि यह सूची बढ़ सकती है क्योंकि इटली में भी पाकिस्तानी मूल का एक खिलाड़ी होने की संभावना है. ICC के सूत्रों ने भी www.telecomasia.net को पुष्टि की कि सभी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को इस मुद्दे को एक विशेष मामले के रूप में लेने और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए विशेष निर्देश भेजे गए हैं. सूत्रों ने कहा, 'हमने भारतीय दूतावासों को विशेष निर्देश भेजे हैं और उम्मीद है कि वीजा के साथ कोई समस्या नहीं होगी.'