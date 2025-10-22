वर्ल्ड कप से पाकिस्तान OUT... लगातार चौथी हार से घनघोर बेइज्जती, बांग्लादेश से भी घटिया टीम

Pakistan vs South Africa ICC Womens World Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर बड़े टूर्नामेंट में चोक कर गई. उसका घटिया प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट में जारी रहा. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पुरुष टीम के फेल होने के बाद महिला टीम ने भी वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन किया. पाकिस्तान की महिला टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई. उसे 6 मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा है. टीम के 2 मैच बारिश के कारण रद्द हुए हैं, जिससे उसे कुल 2 अंक मिले हैं.

बारिश ने मैच को किया प्रभावित

साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट के 22वें मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 150 रनों से हरा दिया. बारिश के कारण मैच को 40-40 ओवरों का कर दिया गया था. साउथ अफ्रीका ने तूफानी बैटिंग करते हुए 40 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन बनाए. पाकिस्तान को 313 रनों का लक्ष्य मिला. उसकी पारी में फिर से बारिश आ गई और उसे 20 ओवरों में 234 रनों का लक्ष्य मिला. पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 83 रन ही बना सकी. इस तरह उसे टूर्नामेंट में चौथी हार का सामना करना पड़ा.

अंक तालिका में साउथ अफ्रीका नंबर-1

साउथ अफ्रीका के लिए मारिजान कैप ने नाबाद 68 रन बनाए और तीन विकेट लिए. इसकी बदौलत साउथ अफ्रीका ने पांचवीं जीत हासिल की. टीम अब पहले स्थान पर पहुंच गई. उसके 6 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं. टीम को एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. उसका नेट रनरेट +0.276 है. दूसरी ओर, पाकिस्तान के 6 मैचों में 2 अंक हैं. वह अंक तालिका में सबसे नीचे नौवें स्थान पर है. उससे आगे कमजोर मानी जाने वाली बांग्लादेश की टीम है.

बार-बार बदला लक्ष्य

आर. प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण मैच को 40 ओवर प्रति पक्ष कर दिया गया था. साउथ अफ्रीका ने लौरा वोल्मार्ड्ट (90) और सुने लुस (61) के अर्धशतकों के अलावा नादिन डी क्लार्क के 16 गेंदों पर तेज 41 रन की मदद से 312 का विशाल स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान का पीछा बारिश के कारण तीन बार बाधित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसका लक्ष्य धीरे-धीरे 40 ओवरों में 306 से घटाकर 20 ओवरों में 234 कर दिया गया. अंतिम बारिश रुकने के बाद जब मैच फिर से शुरू हुआ, तब पाकिस्तान का स्कोर 12 ओवरों में 48/4 था. इससे उसे प्रति ओवर 23 से अधिक रन बनाने का असंभव कार्य मिला. अंत में पाकिस्तान 20 ओवरों में 83/7 ही बना सका.