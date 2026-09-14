पाकिस्तान पर ICC की बड़ी कार्रवाई, स्लो ओवर रेट के चलते 11 WTC अंक कटे, मैच फीस का लगाया 50% जुर्माना

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बर्मिंघम में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद अब पाकिस्तान की टीम पर ICC ने बड़ी कार्रवाई की है. स्लो ओवर रेट के कारण पाकिस्तान की 50 प्रतिशत मैच फीस काट ली गई है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के 11 अंक भी घटा दिए गए हैं. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की WTC में स्थिति और खराब हो गई है. ICC ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि बर्मिंघम टेस्ट के दौरान पाकिस्तान की टीम निर्धारित समय में 11 ओवर कम फेंक पाई. समय में मिलने वाली छूट को ध्यान में रखने के बाद भी टीम 11 ओवर पीछे थी. इसी वजह से पाकिस्तान पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगाया गया.
ICC के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए बनाए गए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, निर्धारित समय में हर कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. हालांकि, इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत मैच फीस है. पाकिस्तान की टीम 11 ओवर पीछे थी, इसलिए उस पर अधिकतम 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया. सिर्फ मैच फीस ही नहीं, पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बड़ा नुकसान हुआ है. ICC के WTC नियमों के अनुच्छेद 16.11.2 के तहत निर्धारित समय से कम फेंके गए हर ओवर के लिए एक अंक काटा जाता है. इस हिसाब से पाकिस्तान के कुल WTC अंकों में से 11 अंक घटा दिए गए हैं.
पाकिस्तान पर यह कार्रवाई ICC मैच रेफरी रंजन मदुगले, मैदानी अंपायर पॉल रीफेल और क्रिस गैफनी, तीसरे अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और चौथे अंपायर रसेल वॉरेन ने की. इन अधिकारियों ने मैच के दौरान पाकिस्तान के ओवर रेट का आकलन किया और नियमों के अनुसार सजा तय की. ICC के अनुसार, 11 अंक कटने के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में और नुकसान हुआ है. टीम अब 9वें स्थान पर है और उसका पॉइंट्स प्रतिशत 4.63 है. पाकिस्तान ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उसे केवल 2 जीत मिली हैं, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.
स्लो ओवर रेट के कारण 11 WTC अंक गंवाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है. पहले से ही खराब प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तान की टीम के लिए अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) में वापसी करना और मुश्किल हो गया है. लगातार हार और अंक कटौती के बाद पाकिस्तान को अपने प्रदर्शन के साथ-साथ ओवर रेट में भी सुधार करना होगा.
पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का दौरा बेहद निराशाजनक रहा. टीम को तीनों टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा. लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 103 रन से हार का सामना करना पड़ा है. लॉर्ड्स में खेले गए दूसरा टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराया था. एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरा टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी. इस तरह इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से सफाया कर दिया.