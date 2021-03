Pakistan के पीएम Imran Khan को हुआ Corona, तो Shahid Afridi की ये दुआ

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम इमरान खान (Imran Khan) कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए हैं. शनिवार को आई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है. पीएम इमरान ने 18 मार्च को ही कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाई थी. लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी वो कोविड-19 की चपेट में आ गए.

पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद पीएम इमरान अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं और खुद को घर पर ही क्वारंटीन (Home Quarantine) कर लिया है. साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों को जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है.

PM Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ°

And when I am ill, it is He Who cures me.

(Qur’an 26:80)

Prime Minister Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home.

— Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) March 20, 2021