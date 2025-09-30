Advertisement
गजब कंगाल है पाकिस्तान...सरकार ने क्रिकेटरों को लगाया था चूना, 'वर्ल्ड चैंपियन' का चेक ही बाउंस

Pakistan Cricket: पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन भारत से हार गया. टूर्नामेंट में औसत प्रदर्शन के अलावा पीसीबी ने मैदान के बाहर भी खूब हंगामा मचाया जब भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:04 PM IST
गजब कंगाल है पाकिस्तान...सरकार ने क्रिकेटरों को लगाया था चूना, 'वर्ल्ड चैंपियन' का चेक ही बाउंस

Pakistan Cricket: दुनिया में धोखाधड़ी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते हैं. कुछ लोग साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो कुछ को किसी अन्य तरीके से चूना लग जाता है. जब बड़े-बड़े क्रिकेटर इसका शिकार हो जाएं तो चर्चा चारों तरफ होती है. कुछ ही इस क्रिकेट जगत में हो चुका है. हैरानी की बात है कि यह किसी और ने नहीं बल्कि एक देश के प्रधानमंत्री ने किया है. एशिया कप 2025 फाइनल के बाद एक सनसनीखेज मामला सामने आया है.

मोहसिन नकवी की घटिया हरकत

पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन भारत से हार गया. टूर्नामेंट में औसत प्रदर्शन के अलावा पीसीबी ने मैदान के बाहर भी खूब हंगामा मचाया जब भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. उसने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ खेल भावना से समझौता करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, सूर्यकुमार यादव को पहलगाम हमले के पीड़ितों को जीत समर्पित करने के लिए विवाद में घसीटा और सबसे बुरी बात यह रही कि भारत द्वारा ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी एशिया कप लेकर भाग गए.

वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिला था धोखा

यह पहली बार नहीं है जब देश की राजनीति ने खिलाड़ियों को धोखा दिया हो. फाइनल में भारत से पाकिस्तान की हार के तुरंत बाद सईद अजमल का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने 2009 में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम को 25 लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें कभी पैसे नहीं दिए गए. 

 

 

 

अजमल ने क्या कहा था?

अजमल ने नादिर अली से कहा, ''मैं यह जानकर हैरान था कि सरकारी चेक भी बाउंस हो सकता है. हमें बताया गया था कि पीसीबी प्रमुख इसे संभालेंगे, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सरकार का वादा है. आखिरकार हमें सिर्फ आईसीसी से ही पैसा मिला.''  इस बीच, बीसीसीआई ने एशिया कप जीतने वाली टीम के लिए 21 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है. बीसीसीआई और भारत सरकार खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अवॉर्ड देने से कभी नहीं हिचकिचाते.

;