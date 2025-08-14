Pakistan Probable Squad: एशिया कप से बाबर आजम OUT! मोहम्मद रिजवान की होगी एंट्री...ऐसी हो सकती है पाकिस्तान की टीम

Pakistan Probable Squad for Asia Cup: एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर को होगी. टूर्नामेंट का फाइनल 28 तारीख को होगा. इसमें अफगानिस्तान, हांगकांग, भारत, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी. इस बार टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा. वेस्टइंडीज में टी20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान की नजर एशिया कप पर है. हालांकि, इतना आसान नहीं है.

इस तिकड़ी पर नजर

एशिया कप में अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल तक पहुंच जाती हैं तो दोनों तीन बार टूर्नामेंट में आमने-सामने हो सकती हैं. पाकिस्ता की टीम इस बार कई नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को लेकर संशय बरकरार है. माना जा रहा है कि इनमें से रिजवान और शाहीन की जगह पक्की है, लेकिन खराब फॉर्म के कारण बाबर बाहर रह सकते हैं.

सलमान कप्तान, शादाब बाहर

2024 से आगा सलमान पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान हैं. उन्होंने 18 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की है. कुल 21 मैचों में उन्होंने 380 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं. एशिया कप में भी वह टीम की कमान संभालते दिखेंगे. हालांकि, टीम को उप-कप्तान शादाब खान की कमी खल सकती है, जो चोट के कारण बाहर हैं. शादाब कंधे की चोट से उबर रहे हैं, जिससे उनकी वापसी की उम्मीद कम है.

बाबर और रिजवान की धीमी रफ्तार

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की धीमी स्ट्राइक रेट उनके चयन पर सवाल खड़े कर रही है. बाबर ने 2025 में कोई टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है. 2024 में उन्होंने 24 मैचों में 33 की औसत से 738 रन बनाए थे. तब उनकी स्ट्राइक रेट केवल 133 थी. इसी तरह रिजवान ने 2024 में 20 पारियों में 617 रन बनाए, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट 117 थी. जिस तरह से ये दोनों खिलाड़ी रन बनाने में समय लेते हैं, उससे टीम पर दबाव बढ़ता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, चयनकर्ता इन दोनों को टीम में रख सकते हैं, लेकिन यह भी अफवाह है कि इनमें से कोई एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है.

गेंदबाजी विभाग में संघर्ष

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं. नसीम शाह ने 2024 में 11 मैचों में 10 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी 9.37 की रही. इस साल शाहीन शाह अफरीदी ने 6 मैचों में केवल 4 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी 9.09 रही. हालांकि, विकल्पों की कमी के कारण इन दोनों को टीम में जगह मिलने की संभावना है. वहीं, हारिस रऊफ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका चयन तय माना जा रहा है.

फखर जमान को लेकर असमंजस

फखर जमान के चयन को लेकर भी अनिश्चितता है. अफवाहों के मुताबिक, बाबर आजम और फखर जमान में से किसी एक को टीम में जगह मिल सकती है. हालांक, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है. अगर ऐसा होता भी है तो यह पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि जमान इस साल 5 मैचों में केवल 113 की स्ट्राइक रेट से रन बना पाए हैं.

एशिया कप 2025 के लिए संभावित टीम

सैम अयूब, बाबर आजम/फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम.