Pakistan Qualification Scenario: न्यूजीलैंड तो हार गया... अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? ये हैं समीकरण

Pakistan Qualification Scenario: न्यूजीलैंड तो हार गया... अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा? ये हैं समीकरण

Pakistan Qualification Scenario: पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से एक अंक हासिल हुआ. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अब उसके खाते में 2 मैचों में एक अंक है. पाकिस्तान का नेट रनरेट -0.461 है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:04 PM IST
Photo Credit: PCB
Photo Credit: PCB

Pakistan Qualification Scenario: इंग्लैंड ने शुक्रवार (27 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत ने उसके खाते में दो अंक और जोड़ दिए हैं. सुपर 8 ग्रुप 2 में इंग्लैंड 3 मैचों में 3 जीत के साथ शीर्ष पर है. उसके खाते में अब छह अंक हो गए हैं. न्यूजीलैंड की टीम इस हार के बाद अब मुश्किल में फंस गई है. उसे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ग्रुप के आखिरी मैच के नतीजे का अब इंतजार करना होगा.

न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की जीत ने पाकिस्तान को उम्मीद दी है. इस वजह से सलमान आगा एंड कंपनी अभी भी ग्रुप 2 से दूसरे बचे हुए सेमी-फ़ाइनल की जगह के लिए रेस में है. श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था. अब एक जगह के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है. पाकिस्तान की किस्मत अब पूरी तरह से उसके हाथ में ही है.

न्यूजीलैंड का नेट रनरेट पाकिस्तान से ज्यादा

न्यूजीलैंड ने अपना सुपर आठ चरण तीन पॉइंट्स के साथ खत्म किया है. उसके 3 मैचों में 3 अंक ही रहे. टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था. इसके बाद उसने श्रीलंका को हराकर जोरदार वापसी की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हार ने फिर से कीवियों को निराश कर दिया है. न्यूजीलैंड का नेट रनरेट +1.390 है. यह पाकिस्तान से काफी ज्यादा है.

पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 अंक

पाकिस्तान की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से उसे एक अंक हासिल हुआ. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अब उसके खाते में 2 मैचों में एक अंक है. पाकिस्तान का नेट रनरेट -0.461 है. उसे शनिवार (28 फरवरी) को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है. यह उसके लिए करो या मरो वाला मैच है.

सिर्फ जीत नहीं, बड़े अंतर से जीत चाहिए

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सलमान अली आगा की टीम को सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि उसे बड़े अंतर की जीत चाहिए, क्योंकि उसे न्यूजीलैंड के नेट रनरेट को भी पार करना होगा. अगर जीत के बावजूद नेट रनरेट में पाकिस्तान पीछे रह जाता है तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

65 रन या 13 ओवर का समीकरण

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सलमान आगा की टीम को अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 65 रन से हराना होगा या 13 ओवर के अंदर टारगेट को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा. अगर वे ऐसा कर लेते हैं, तो पाकिस्तान तीन पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएगा, लेकिन बेहतर नेट रन रेट उसे सेमीफाइनल में पहुंचा देगा. आदर्श रूप से, पाकिस्तान अपनी क्वालिफिकेशन के लिए ऊपर बताए गए समीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए श्रीलंका को 100 रन से थोड़ा ज्यादा पर आउट करना चाहेगा. हालांकि, अगर वह श्रीलंका को ऊपर दिए गए अंतर से नहीं हरा पाता है, तो न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में दूसरे स्थान पर रहने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा. हालांकि, ये आंकड़े पाकिस्तान या श्रीलंका द्वारा बनाए गए स्कोर के अनुसार बदल भी सकते हैं.

