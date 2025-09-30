'पाकिस्तान को देखते ही खून...,'एशिया कप मैच विनर के कोच का चौंकाने वाला बयान, टूर्नामेंट में रहा जलवा

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में खूब विवाद चला. भारतीय टीम के फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी ना लेने को लेकर जमकर विवाद हुआ. कुलदीप यादव के कोच ने पाकिस्तानी टीम को जमकर लताड़ा है. साथ ही उन्होंने अपने स्टूडेंट की खूब तारीफ भी की है.
उसके बाद पीसीबी-एसीसी के चेयरमैन अपने साथ ट्रॉफी लेकर चले गए. इसी बीच भारतीय टीम के लिए एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करने वाले कुलदीप यादव के कोच ने पाकिस्तानी टीम को जमकर लताड़ा है. साथ ही उन्होंने अपने स्टूडेंट की खूब तारीफ भी की है.
पाक को देख खौलता है खून
कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे ने दिल्ली से श्रमशक्ति एक्सप्रेस से कानपुर जाते समय अपने स्टूडेंट की तारीफ करते हुए कहा, " पाकिस्तानियों को देखकर उसका खून खौल जाता है. पाकिस्तान इस बार बच्चों और नौसिखियों की टीम के साथ खेलने आई थी. " कुलदीप ने फाइनल मुकाबले में भी 4 विकेट झटकने का कारनामा किया था. पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी खूंखार गेंदबाजी से कुलदीप ने बल्लेबाजों पर जमकर कहर बरपाया.
भारत-पाक मैच से पहले होती थी बात
कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे एशिया कप के दौरान हर शाम को उनके साथ कॉल पर रहते थे. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच से पहले दोनों के बीच कॉल पर लंबी चर्चा चलती थी. वह जानते थे कुलदीप बहुत कम मैदान पर गुस्सा दिखाते हैं. पांडे हमेशा उन्हें शांत रहने की नसीहत देते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को फ्री छोड़ देते थे.
इंग्लैंड दौरे पर नहीं मिला था मौका
कुलदीप यादव के कोच खुद एक नेवी ऑफिसर हैं. उन्होंने भारत - पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले कुलदीप को काफी कुछ समझाया. बता दें कि कुलदीप यादव को इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, जबकि एशिया कप में उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस की. वहीं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में उन्हें भारतीय स्क्वॉड में जगह दी गई है.