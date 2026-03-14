पाकिस्तान के चयनकर्ता ने बुमराह पर उठाया सवाल? 'भट्टा' गेंदबाज उस्मान तारिक से की तुलना, मचा बवाल!

Aqib Javed on Jasprit Bumrah: जिस गेंदबाज की दुनिया की दीवानी है, उसके बारे में पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद ने बेतुका बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजों के उस्मान तारिक हैं. उनकी गेंदबाजी का अंदाज अनोखा है.
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Aqib Javed on Jasprit Bumrah: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेइज्जती के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जबकि शुक्रवार को हुए दूसरे ODI में पाकिस्तान को जीत मिली. इस बीच चयनकर्ता आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रीमियम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तुलना पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक से कर दी, जिसकी वजह से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है.
मीडिया के सामने बातचीत करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता आकिब जावेद ने कहा कि जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजों के उस्मान तारिक हैं. उनकी गेंदबाजी का अंदाज अनोखा है. उन्होंने पिछले एक दशक के सबसे महान गेंदबाजों में से एक रहे बुमराह की तुलना 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले उस्मान तारिक से कर दी, जिसके कारण उन्हें फैंस जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.
'उस्मान तारिक के जैसे हैं जसप्रीत बुमराह'
बता दें कि पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक पिछले 1-2 महीने से सुर्खियों में रहे हैं. अनोखे एक्शन के कारण उनकी गेंदबाजी पर सवाल भी उठाए गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में प्रभावित किया. बॉलिंग क्रीज के पास आकर वो रुक जाते हैं और फिर 2-2 सेकेंड होल्ड कर गेंद डालते हैं. उस्मान तारिक पर 'भट्टा' गेंदबाजी करने का आरोप भी लग चुका है. हालांकि, आईसीसी की तरफ से उन्हे अभी तक हरी झंडी मिली हुई है.
पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद के अनुसार जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजों के उस्मान तारिक हैं. उनकी गेंदबाजी का अंदाज अनोखा है और इसी वजह से वो इतने प्रभावशाली हैं. आकिब जावेद शायद ये भूल रहे हैं कि बुमराह 2016 से वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहे हैं. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनकी तूती बोलती है. ऐसे महान गेंदबाज की तुलना कल के आए उस्मान तारिक से करना शर्मनाक है. बुमराह जितने साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उस्मान तारिक ने तो अभी उतना अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेला है.
— Khan (@ccricket713) March 14, 2026
आकिब जावेद का शर्मनाक बयान
दुनियाभर के क्रिकेट पंडित जसप्रीत बुमराह को सलाम करते हैं. उनकी स्किल के मुरीद हैं, लेकिन आकिब जावेद को लगता है कि भारतीय पेसर सिर्फ अनोखे एक्शन के कारण इतने कामयाब हैं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो रही है और फैंस उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं.
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