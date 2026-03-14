पाकिस्तान का एक और कोच बनेगा 'बलि का बकरा'? खतरे में माइक हेसन की नौकरी, मिस्बाह-सरफराज ने चली नई चाल

Pakistan Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन को 'बलि का बकरा' बनाने की तैयारी हो चुकी है. चयनकर्ताओं ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली पीसीबी से नई डिमांड की है, जिसके तहत माइक हेसन अब खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा दखल नहीं दे सकेंगे.

चयनकर्ता आकिब जावेद, सरफराज अहमद, मिस्बाह उल हक और असद शफीक ने शनिवार को लाहौर में एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से बांग्लादेश से टीम की वापसी के बाद राष्ट्रीय टीम के चयन ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है.

खतरे में माइक हेसन की नौकरी?

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वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ''टीम के घर लौटने के बाद, हम कोचों और कप्तान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय टीम के लिए एक उपयुक्त चयन प्रणाली तैयार करेंगे.'' हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निदेशक की भूमिका निभा रहे आकिब ने स्वीकार किया कि पिछले साल मई में हेसन की नियुक्ति से पहले, चयनकर्ता घरेलू और विदेशी दोनों सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन चुनने में सक्रिय रूप से शामिल थे.

हालांकि, आकिब ने इस सुझाव का खंडन किया कि हाल ही में हुए टी20 विश्व कप के दौरान बाबर आजम और कुछ अन्य खिलाड़ियों को टीम में चुनने के लिए हेसन पर दबाव डाला गया था. उन्होंने सफाई देते हुए कहा, ''चयनकर्ताओं ने मुख्य कोच और कप्तान को 21 खिलाड़ियों की सूची दी, जिनमें से उन्होंने 15 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया और प्रत्येक मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का फैसला किया.''

पाकिस्तान के टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण से बाहर होने के बाद, मीडिया रिपोर्टों में चयनकर्ताओं और हेसन के बीच मतभेदों को उजागर किया गया है. इसके अलावा, टूर्नामेंट के तुरंत बाद वरिष्ठ चयनकर्ता अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि डार ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वह खिलाड़ियों के चयन में हेसन को दी गई व्यापक शक्ति से असंतुष्ट थे.

आकिब जावेद ने इस बात पर जोर दिया कि चयनकर्ताओं का मानना ​​है कि कप्तान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके बाद मुख्य कोच का नंबर आता है, और उन्हें समर्थन और अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे चयनकर्ताओं के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा और स्पष्टीकरण कर सकें.

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