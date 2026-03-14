Advertisement
trendingNow13140864
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान का एक और कोच बनेगा बलि का बकरा? खतरे में माइक हेसन की नौकरी, मिस्बाह-सरफराज ने चली नई चाल

पाकिस्तान का एक और कोच बनेगा 'बलि का बकरा'? खतरे में माइक हेसन की नौकरी, मिस्बाह-सरफराज ने चली नई चाल

Pakistan Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन की नौकरी खतरे में है.  चयनकर्ताओं ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली पीसीबी से नई डिमांड की है, जिसके तहत माइक हेसन अब खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा दखल नहीं दे सकेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Head Coach Mike Hesson (PHOTO- @cricbyyasir/X)
Pakistan Head Coach Mike Hesson (PHOTO- @cricbyyasir/X)

Pakistan Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन को 'बलि का बकरा' बनाने की तैयारी हो चुकी है. चयनकर्ताओं ने मोहसिन नकवी की अगुवाई वाली पीसीबी से नई डिमांड की है, जिसके तहत माइक हेसन अब खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा दखल नहीं दे सकेंगे.

चयनकर्ता आकिब जावेद, सरफराज अहमद, मिस्बाह उल हक और असद शफीक ने शनिवार को लाहौर में एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से बांग्लादेश से टीम की वापसी के बाद राष्ट्रीय टीम के चयन ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है.

खतरे में माइक हेसन की नौकरी?

Add Zee News as a Preferred Source

वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ''टीम के घर लौटने के बाद, हम कोचों और कप्तान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय टीम के लिए एक उपयुक्त चयन प्रणाली तैयार करेंगे.'' हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निदेशक की भूमिका निभा रहे आकिब ने स्वीकार किया कि पिछले साल मई में हेसन की नियुक्ति से पहले, चयनकर्ता घरेलू और विदेशी दोनों सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन चुनने में सक्रिय रूप से शामिल थे.

हालांकि, आकिब ने इस सुझाव का खंडन किया कि हाल ही में हुए टी20 विश्व कप के दौरान बाबर आजम और कुछ अन्य खिलाड़ियों को टीम में चुनने के लिए हेसन पर दबाव डाला गया था. उन्होंने सफाई देते हुए कहा, ''चयनकर्ताओं ने मुख्य कोच और कप्तान को 21 खिलाड़ियों की सूची दी, जिनमें से उन्होंने 15 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया और प्रत्येक मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का फैसला किया.''

पाकिस्तान के टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण से बाहर होने के बाद, मीडिया रिपोर्टों में चयनकर्ताओं और हेसन के बीच मतभेदों को उजागर किया गया है. इसके अलावा, टूर्नामेंट के तुरंत बाद वरिष्ठ चयनकर्ता अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया. हालांकि डार ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वह खिलाड़ियों के चयन में हेसन को दी गई व्यापक शक्ति से असंतुष्ट थे.

आकिब जावेद ने इस बात पर जोर दिया कि चयनकर्ताओं का मानना ​​है कि कप्तान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके बाद मुख्य कोच का नंबर आता है, और उन्हें समर्थन और अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे चयनकर्ताओं के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा और स्पष्टीकरण कर सकें.

ये भी पढ़ें: 29 गेंद पर शतक, फिर भी बदकिस्मत... जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
Lift Safety News
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
LPG Cylinder Crisis
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
Sonam Wangchuk
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी