पाकिस्तान को चमत्कार की दरकार... सेमीफाइनल में जाने का बचा है सिर्फ एक रास्ता, वो भी कांटों से भरा, समझें पूरा गणित

Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान को चमत्कार की दरकार... सेमीफाइनल में जाने का बचा है सिर्फ एक रास्ता, वो भी कांटों से भरा, समझें पूरा गणित

Pakistan Semifinal Scenario: न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. श्रीलंका की हार का दर्द पाकिस्तान में भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इस मैच के नतीजे से उनके लिए भी सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन वो भी कांटों से भरा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:28 PM IST
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को चमत्कार की दरकार (PHOTO- ICC)
Pakistan Semifinal Scenario After New Zealand Beat Sri Lanka: श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने उन्हें 61 रनों से रौंद दिया. इस शानदार जीत के बाद कीवी टीम ग्रुप-2 के पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने से सिर्फ एक जीत दूर है. वहीं, इस मैच के नतीजे से श्रीलंका के साथ-साथ पाकिस्तान को भी 440 वोल्ट का झटका लगा है. सलमान अली आगा की टीम को अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए चमत्कार की दरकार है.

श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर

पाकिस्तान के लिए अब सेमीफाइनल में पहुंचने का एक ही रास्ता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रास्ता कांटों से भरा है. इस बारे में विस्तार से बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंकन टीम 107 रनों पर ढेर हो गई. इस जीत से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है, जिसे देखकर पाकिस्तानी फैंस का जख्म और बढ़ जाएगा.

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी रास्ता

पाकिस्तान अभी आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग असंभव के बराबर है. ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद न्यूजीलैंड के खाते में 3 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट +3.050 है. दूसरी तरफ पाकिस्तान के खाते में सिर्फ एक अंक हैं और उनका नेट रन रेट -0.461 है. अब पाकिस्तान को ये दुआ करनी होगी कि 27 फरवरी को इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को इतनी बुरी तरह से हराए कि कीवी टीम का नेट रन रेट पाकिस्तान के कंट्रोल में आ सके. अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए चांस रहेगा, क्योंकि सुपर-8 में उनका आखिरी मुकाबला 28 फरवरी को है.

न्यूजीलैंड की बड़ी हार से बन सकती है बात

पाकिस्तान ये चाहेगा कि न्यूजीलैंड अपने आखिरी सुपर-8 मैच में बुरी तरह हार जाए. इसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी. अगर न्यूजीलैंड हारता है उनके 3 अंक रहेंगे. श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान भी 3 अंकों तक पहुंच सकता है. इस स्थिति में जिस टीम का नेट रन रेट बेहतर रहेगा, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी.

सुपर-8 में ग्रुप-2 के अहम मुकाबले

27 फरवरी: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (आर प्रेमदासा स्टेडियम)
28 फरवरी: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, कैंडी (पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम)

ये भी पढ़ें: NZ vs SL Highlights: न्यूजीलैंड से हारकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुआ श्रीलंका, पाकिस्तान पर भी लटकी तलवार

 

Ritesh Kumar

पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

