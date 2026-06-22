पाकिस्तान के सीनियर सेलेक्टर आकिब जावेद ने पूर्व खिलाड़ियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वे 'एयर-कंडीशंड कमरों' से बाहर निकलें और मैदान पर योगदान दें. आकिब जावेद ने रिटायर हो चुके क्रिकेटरों के उस बढ़ते ट्रेंड की आलोचना की, जिसमें वे टीवी पर लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और नेशनल टीम को निशाना बनाते हैं. आकिब जावेद का कहना है कि लगातार आलोचना करना मीडिया का काम है, न कि उन लोगों का जिनके पास अगली पीढ़ी को तैयार करने की काबिलियत है.
आकिब जावेद ने एक टीवी चैनल पर कहा, 'ये पूर्व खिलाड़ी अपने शहरों और कस्बों में जाकर टैलेंट की खोज कर उन्हें तैयार करने और कोचिंग देने का काम क्यों नहीं करते? उनकी जिम्मेदारी है कि वे मैदान पर युवाओं के साथ अपना अनुभव साझा करके खेल को आगे बढ़ाएं.' PCB के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डेवलपमेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे आकिब जावेद ने टीवी पर बार-बार की जाने वाली आलोचना की अहमियत पर भी सवाल उठाए.
आकिब जावेद ने कहा कि अक्सर क्रिकेट पंडितों को 'जमीनी हकीकत' या अहम फैसलों के पीछे की वजहों की समझ नहीं होती. सेलेक्टरों के घरेलू मैच न देखने की चिंताओं पर आकिब जावेद ने कहा कि आज के दौर में खेल के लिए शारीरिक रूप से मौजूद रहना जरूरी नहीं है. आकिब जावेद ने कहा, 'घरेलू और एज-ग्रुप क्रिकेट के लिए सब कुछ (जिसमें मैच के वीडियो, डेटा और एनालिस्ट की रिपोर्ट शामिल हैं) उपलब्ध है. हम अपने कंप्यूटर से ही टैलेंट पर असरदार ढंग से नजर रख सकते हैं.'
आकिब जावेद ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि जहां बहुत से लोग जल्दी आलोचना कर देते हैं, वहीं बहुत कम लोग अपनी मर्जी से अपना समय देने को तैयार होते हैं. जावेद ने आगे कहा, 'योगदान देने के लिए PCB में किसी पद पर होना जरूरी नहीं है. मायने यह रखता है कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है.'