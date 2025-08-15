रनआउट हुआ तो साथी पर ही भड़का PAK बल्लेबाज, सबके सामने चिल्लाते हुए दे मारा बल्ला - VIDEO

ऑस्ट्रेलिया में Top End T20 Series 2025 खेली जा रही है. इसके पहले ही मुकाबले में एक बल्लेबाज के रन आउट होने के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. यह मैच पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश-ए के बीच 14 अगस्त को खेला गया, जिसमें पाक बल्लेबाज ख्वाजा नफे रन आउट का शिकार हुआ. इसके बाद उन्होंने आपा खो दिया और साथी यासिर खान पर ही तिलमिला उठे. उन्होंने गुस्से में आकर जमीन पर ही बल्ले दे मारा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान शाहीन ने 79 रन से जीता मैच

यासिर खान, ख्वाजा नफे और अब्दुल समद के अर्धशतकों की बदौलत पाकिस्तान शाहीन की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 227 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में फैसल अकरम और साद मसूद के तीन-तीन विकेटों से बांग्लादेश-ए मात्र 148 रनों पर ही ढेर हो गई, जिससे पाकिस्तान शाहीन के लिए लीग की 79 रन से जीत के साथ शुरुआत हुई. हालांकि, मैच एक रनआउट को लेकर सुर्खियों में रहा.

रनआउट के बाद हुआ हंगामा

यह घटना पारी के 12वें ओवर में हुई, जब मृत्युंजय चौधरी गेंदबाजी कर रहे थे. मृत्युंजय ने पहली गेंद फुल लेंथ फेंकी, जिस पर यासिर ने बड़ा शोर लगाने की कोशिश की, लेकिन चूक गए. गेंद उनके पैड और फिर उनके पैर से टकराकर पिच के ठीक बगल में लेग साइड में चली गई. नफे ने एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े और यासिर भी एक कदम आगे बढ़े, लेकिन तभी यासिर ने देखा कि गेंद बहुत पास थी और बांग्लादेश-ए के विकेटकीपर नूरुल हसन लगभग उसके पास पहुंच ही गए थे. यासिर क्रीज में लौट आए, लेकिन इस बीच नफे इतना आगे आ चुके थे कि जब तक वापस लौटते नूरुल हसन ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंक दी, जहां खड़े खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया.

झल्ला उठे नफे और दे मारा बल्ला

इस रन आउट के बाद नफ़ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और साथी यासिर पर भड़क उठे. उन्होंने अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया और अपने यासिर पर चिल्लाने लगे. इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नफे के रन आउट होने के अगले ही ओवर में यासिर भी आउट हो गए. उन्हें महफुजूर रहमान रब्बी ने नूरुल हसन के हाथों लपकवाया. यासिर और ख्वाजा ने इस मुकाबले में अर्धशतक ठोके. इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 118 रनों की पार्टनरशिप हुई. यासिर ने 62 और ख्वाजा ने 61 रन की पारी खेली.