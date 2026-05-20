पाकिस्तान का सत्यानाश, बांग्लादेश ने अपने घरेलू मैदान पर किया बेइज्जत, लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप

Bangladesh vs Pakistan Test Series: इतिहास को खुद को दोहराने की एक क्रूर आदत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह अपमान के एक अंतहीन सिलसिले जैसा महसूस होने लगा है. दो साल पहले घर में बांग्लादेश के हाथों मिली हार के बाद अब विदेशी धरती पर भी यह जिल्लत पूरी हो गई. बुधवार (20 मई) की एक उमस भरी सुबह बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आई. सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अंतिम विकेट गिरने के साथ ही मेजबान टीम ने 78 रनों की शानदार जीत दर्ज की. उसने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर एक और ऐतिहासिक 'बांग्लावाश' पूरी की.

437 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान का प्रतिरोध 358 रनों पर समाप्त हो गया. कागजों पर उपमहाद्वीप के टेस्ट की चौथी पारी में 350 से अधिक रन बनाना एक सराहनीय उपलब्धि है. एक ऐसा बिंदु जिसे कप्तान शान मसूद ने मैच के बाद के व्यर्थ ही पकड़ने की कोशिश की. लेकिन हकीकत में यह केवल एक संरचनात्मक पतन को छिपाने की कोशिश थी. बारिश के कारण देरी के बाद जब खेल शुरू हुआ, तो बांग्लादेश को शेष प्रतिरोध को खत्म करने में एक घंटे से भी कम समय लगा.

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Sylhet witnesses a memorable triumph. pic.twitter.com/Vbi39tQpih — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026

रिजवान का संघर्ष नहीं आया काम

पाकिस्तान की सारी उम्मीदें पूरी तरह से मोहम्मद रिज़वान के कंधों पर टिकी थीं. अपने पिछले स्कोर 75 रन से आगे खेलते हुए रिजवान ने उस साहस के साथ बल्लेबाजी की जैसे उन्हें पता हो कि वह एक डूबते हुए जहाज पर खड़े हैं. उन्होंने तस्कीन अहमद की खतरनाक शॉर्ट-पिच गेंदों का सामना किया और अपनी विकेट को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया. रिजवान और साजिद खान ने तेजी से रन बनाते हुए स्कोर में 46 रन और जोड़े, जिससे जीत के लिए आवश्यक रन 100 से कम रह गए. बाएं हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने साजिद को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और अपना पांच विकेट का हॉल पूरा किया.

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रिजवान शतक से चूके

मेहमान टीम के लिए सबसे दुखद क्षण तब आया जब साजिद के जाने के बाद अकेले संघर्ष कर रहे रिजवान अपने शतक से मात्र छह रन दूर रह गए. शरीफुल इस्लाम की एक बाहर निकलती गेंद को खेलने के प्रयास में वह स्लिप में कैच दे बैठे. उनकी 94 रनों की इस पारी के अंत ने पाकिस्तान की बची-खुची उम्मीदें भी खत्म कर दीं. ताइजुल ने शानदार छह विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी का अंत किया और पूरे मैदान में जश्न की लहर दौड़ गई.

Big moment! Mehidy Hasan Miraz holds on as Shoriful Islam strikes pic.twitter.com/U2DuzN0XKi — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026

लिटन दास ने ठोका था शतक

मैच भले ही पाकिस्तानी टीम पांचवें दिन हारी है, लेकिन इसकी नींव टेस्ट के पहले दो दिन में ही रखी गई थी. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 118 रन पर 6 विकेट के स्कोर पर धकेल दिया था, जहां से वापसी मुश्किल थी. पाकिस्तान ने लिटन दास को अपनी कहानी लिखने का मौका दिया, जिन्होंने 126 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को 278 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया.

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मुशफिकुर ने ठोकी ताबूत में आखिरी कील

पाकिस्तान की पहली पारी की बल्लेबाजी बेहद कमजोर रही और बाबर आजम के 68 रनों के बावजूद पूरी टीम 232 पर सिमट गई. इससे बांग्लादेश को 46 रनों की बढ़त मिली. बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 390 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसकी नींव महमुदुल हसन जॉय के 52 और मुशफिकुर रहीम के मास्टरक्लास 137 रनों ने रखी. मुशफिकुर के इस शतक ने उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार दिलाया.