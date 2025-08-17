Asia Cup: बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान OUT...शाहीन-हारिस को जगह, एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान
Pakistan Squad for Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी टी20 ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. सलमान अली आगा छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बने रहेंगे

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:44 PM IST
Pakistan Squad Announced for Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी टी20 ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. सलमान अली आगा छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बने रहेंगे. एशिया कप से पहले टीम अफगानिस्तान और यूएई के साथ शारजाह में ट्राई सीरीज खेलेगी. दोनों ही टीम से सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया है.

बाबर-रिजवान की नहीं हुई वापसी

यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में वापस बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगामी टी20 ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए चुना है.

 टीम में शाहीन, हारिस और फखर

तेज गेंदबाजी के अगुआई शाहीन अफरीदी करेंगे. उनका साथ देने के लिए तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को भी चुना गया है. भरोसेमंद बल्लेबाज फखर जमान और खुशदिल शाह ही एकमात्र सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने आगामी चुनौतियों के लिए चयनकर्ताओं का विश्वास हासिल किया है. विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने भी अपनी जगह बरकरार रखी है.

29 अगस्त को शुरू होगी ट्राई सीरीज

चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों जैसे हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सूफियान मुकीम पर भी भरोसा जताया है. टी20 ट्राई सीरीज 29 अगस्त से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगी, जबकि एशिया कप अगले महीने यूएई में खेला जाएगा. 9 सितंबर को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान से होगा. 14 तारीख को वह भारत के खिलाफ खेलेगा. 20 से 26 सितंबर तक सुपर फोर राउंड के मैच होंगे और 28 सितंबर को फाइनल मैच का आयोजन होगा.

टी20 ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम, सैम अयूब और सलमान मिर्जा.

ट्राई सीरीज का शेड्यूल (सभी मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में)

29 अगस्त – अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान
30 अगस्त – यूएई बनाम पाकिस्तान
1 सितंबर – यूएई बनाम अफगानिस्तान
2 सितंबर – पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान
4 सितंबर – पाकिस्तान बनाम यूएई
5 सितंबर – अफगानिस्तान बनाम यूएई
7 सितंबर – फाइनल

एशिया कप टी20 2025 में पाकिस्तान के मैच

12 सितंबर – ओमान बनाम पाकिस्तान, दुबई
14 सितंबर – भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई
17 सितंबर – यूएई बनाम पाकिस्तान, दुबई.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद

