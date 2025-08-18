1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

Pakistan Squad Asia Cup: पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टी20 टीम में अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं चुना. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई. 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत दिलाने वाले इन दो अनुभवी प्लेयर्स को नजरअंदाज करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, खिलाड़ियों को प्रदर्शन भी करना होगा.

माइक हेसन ने बताई थी वजह

एशिया कप के लिए नहीं चुने जाने वाले खिलाड़ियों में बाबर और रिजवान नहीं हैं. नसीम शाह जैसे स्टार तेज गेंदबाज को भी सेलेक्ट नहीं किया गया है. पाकिस्तान के कोच माइक हेसन का कहना है कि बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, ''इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है.खासकर स्पिन के खिलाफ और स्ट्राइक-रेट के मामले में. मुझे पता है कि वह इन पहलुओं पर इस समय काफी मेहनत कर रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

स्पिनरों के खिलाफ खामोश बाबर का बल्ला

जनवरी 2022 से बाबर का सभी टी20 मैचों में स्पिनरों के खिलाफ स्ट्राइक रेट 122.91 रहा है. स्पिनरों के खिलाफ कम से कम 1000 गेंदों का सामना करने वाले 20 बल्लेबाजों में यह सबसे खराब है. मोहम्मद रिजवान को भी एशिया कप के लिए नजरअंदाज किया गया था. वह 123.35 के स्ट्राइक रेट के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे बाबर

बाबर ने पिछली बार दिसंबर 2024 में टी20 मैच खेला था. बाद में उन्होंने 2025 के पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में हिस्सा लिया और पेशावर जालमी के लिए अपने आखिरी सात मैचों में 56*, 53* और 94 रन बनाए. पूर्व कप्तान हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे. वहां उन्होंने तीन मैचों में 47, 0 और 9 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का टूटेगा दिल? एशिया कप के लिए आई दावेदारों की लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप टीम के सिर्फ 5 प्लेयर ही बचे

पाकिस्तान टीम में बदलाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले अधिकांश खिलाड़ी इस बार एशिया कप में नहीं उतरेंगे. उस टीम के सिर्फ 5 खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए चुना गया है. ओपनर सैम अयूब, फखर जमान, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार अहमद टी20 वर्ल्ड कप टीम में थे और अब एशिय कप में भी खेलेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड के ये प्लेयर बाहर

अमेरिका-वेस्टइंडीज में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल 10 प्लेयर्स अब स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. इनमें बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, नसीम शाह, आजम खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम हैं.