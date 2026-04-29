रोहित-विराट नहीं, अब क्रिकेट की दुनिया पर छाया ये खूंखार बल्लेबाज, बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Babar Azam: रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं बल्कि अब वर्ल्ड क्रिकेट में एक अन्य बल्लेबाज ही छा गया है. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 57 गेंद पर शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस तरह पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है. बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में मंगलवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में 59 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली. बाबर आजम ने इस दौरान 174.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 चौके और 4 छक्के लगाए. बाबर आजम की यह 103 रन की पारी, कोई आम पारी नहीं थी, बल्कि इसके दम पर उन्होंने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

बाबर आजम ने टी20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम मंगलवार (28 अप्रैल) को कप्तान के तौर पर 9 T20 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए. बाबर आजम ने कराची में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर जालमी के लिए 59 गेंदों पर 103 रन बनाकर फाफ डु प्लेसिस के बतौर कप्तान 8 टी20 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. फाफ डु प्लेसिस ने बतौर कप्तान 216 मैचों में 8 टी20 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जबकि बाबर आजम ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 154 मैच लिए.

T20 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक

1. बाबर आजम - 9 शतक

Add Zee News as a Preferred Source

2. फाफ डु प्लेसिस - 8 शतक

3. माइकल क्लिंगर - 7 शतक

4. विराट कोहली - 5 शतक

5. जेम्स विंस - 5 शतक

6. ईशान किशन - 4 शतक

बाबर आजम ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

बाबर आजम इस साल अच्छी फॉर्म में रहे हैं. यह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में बाबर आजम की चौथी सेंचुरी थी. इससे पहले उन्होंने साल 2022 और साल 2023 में एक-एक सेंचुरी बनाई थी. इसके साथ ही, उन्होंने लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने के मामले में उस्मान खान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, हालांकि उस्मान खान ने यह कारनामा सिर्फ 35 मैचों में किया था, जबकि बाबर आजम को इसके लिए 110 मैच लगे. बाबर आजम की यह पाकिस्तान में आठवीं T20 सेंचुरी थी. दुनिया में किसी भी खिलाड़ी ने एक ही देश में इतनी ज्यादा T20 सेंचुरी नहीं बनाई हैं. बाबर आजम ने अभिषेक शर्मा (भारत में 150 मैचों में 8 शतक) और विराट कोहली (भारत में 292 मैचों में 8 शतक) के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

बाबर आजम का अपनी कातिलाना फॉर्म पर रिएक्शन

मैच के बाद बाबर आजम ने कहा, 'मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी पुरानी लय में वापस आ रहा हूं. मैं चीजों को आसान रखने और अपनी काबिलियत पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूं, और बस हालात के हिसाब से अपना खेल खेल रहा हूं, पिच की क्या मांग है, अलग-अलग गेंदबाजों का सामना कैसे करना है, और कब आक्रामक होना है. PSL से पहले मैंने जो कड़ी मेहनत की थी, वह अब काम आ रही है. हालांकि पहले हालात वैसे नहीं थे, लेकिन अब चीजें फिर से पटरी पर आने लगी हैं और मैं इस निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूं. जब आपको पहले छह ओवरों में अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो इससे आपको अपना स्वाभाविक खेल खेलने और रन रेट बनाए रखने का एक सहारा मिल जाता है.'