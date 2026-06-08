पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश, बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर से क्यों नहीं मिलाया हाथ?

हाल ही में हुए टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से रौंदकर क्रिकेट के मैदान पर शर्मसार किया था. इस शृंखला में दोनों टीमों के बीच काफी तनातनी देखने को मिली थी. अब बांग्लादेश के विकेट कीपर लिटन दास ने पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के बारे में बड़ा खुलासा किया है. लिटन ने बताया कि बांग्लादेश से हार को रिजवान बर्दाश्त नहीं कर सके और यही वजह है कि मैच खत्म होने के बाद मुझसे और बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर ने यहां तक कहा दिया कि उनका विवाद मेरे से हुआ था, लेकिन उन्होंने गुस्सा पूरी बांग्लादेशी टीम से निकाला जो सही नहीं है.
लिटन दास ने कहा कि अगर रिजवान को उनसे कोई समस्या थी, तो वे उनसे बच सकते थे, लेकिन पूरी बांग्लादेश टीम का अपमान करना ठीक नहीं था. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि खेल के दौरान स्लेजिंग होती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाना बिल्कुल सही नहीं है.
दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे तब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने उनकी जमकर स्लेजिंग की थी. इस मामले में सबसे आगे लिटन दास थे, जिनके साथ रिजवान की बहसबाजी भी हुई थी. लिटन ने बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो को बताया कि मुझे एक बात नापसंद आई. मैदान पर चाहे जो भी हो, खेल खत्म होने के बाद सबको हाथ मिलाना चाहिए. पहले टेस्ट में हार के बाद रिजवान हमसे हाथ मिलाने नहीं आए, जो बहुत गलत बात है. चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे आप हारें या जीतें.
पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शानदार शतक ठोकने वाले लिटन दास ने आगे कहा कि मोहम्मद रिजवान ने दूसरे टेस्ट में भी यही किया. हो सकता है उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो, लेकिन पूरी बांग्लादेश टीम ने उनके साथ कुछ नहीं किया. अगली बार जब वे हमारे खिलाफ खेलेंगे, तो क्या उन्हें हमसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए? आपने बांग्लादेश टीम का सम्मान नहीं किया.
जब लिटन दास से पूछा गया कि उन्होंने रिजवान के खिलाफ स्लेजिंग क्यों की तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान के दो बल्लेबाज ही ऐसे हैं जो बांग्लादेश को जीतने से रोक सकते हैं, इसलिए हमने रिजवान को स्लेज करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, '' टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले एक घटना हुई थी. वो पाकिस्तान में सबके चहेते हैं। मुझे वो घटना पसंद नहीं आई. उसी के बाद से मेरे मन में उनके बारे में शंका पैदा हो गई. आप सब जानते हैं कि उन्हें समय बर्बाद करना पसंद है. मैं विकेट के पीछे था और मौसम बहुत गर्म था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी. उसी समय मैंने कुछ करने का फैसला किया.
सीरीज की बात करें तो बांग्लादेश ने अपने घर पर पाकिस्तान को दो मैचों की शृंखला में 2-0 से धोया. बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चार टेस्ट मैच जीते हैं. पिछले साल बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान को उनके घर पर रौंद दिया था. पिछले कुछ समय से जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तो मैदान पर गर्मागर्मी देखने को मिलती है.