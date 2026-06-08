पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश, बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर से क्यों नहीं मिलाया हाथ?

जब लिटन दास से पूछा गया कि उन्होंने रिजवान के खिलाफ स्लेजिंग क्यों की तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान के दो बल्लेबाज ही ऐसे हैं जो बांग्लादेश को जीतने से रोक सकते हैं, इसलिए हमने रिजवान को स्लेज करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, '' टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले एक घटना हुई थी. वो पाकिस्तान में सबके चहेते हैं। मुझे वो घटना पसंद नहीं आई. उसी के बाद से मेरे मन में उनके बारे में शंका पैदा हो गई. आप सब जानते हैं कि उन्हें समय बर्बाद करना पसंद है. मैं विकेट के पीछे था और मौसम बहुत गर्म था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी. उसी समय मैंने कुछ करने का फैसला किया.