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पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश, बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर से क्यों नहीं मिलाया हाथ?

लिटन दास ने कहा कि अगर रिजवान को उनसे कोई समस्या थी, तो वे उनसे बच सकते थे, लेकिन पूरी बांग्लादेश टीम का अपमान करना ठीक नहीं था. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि खेल के दौरान स्लेजिंग होती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाना बिल्कुल सही नहीं है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:15 PM IST
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश, बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर से क्यों नहीं मिलाया हाथ?
Image Credit: (AP/X)पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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