ICC ने किया लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग का ऐलान, बाबर आजम की दो साल बाद टॉप 10 में वापसी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टेस्ट बल्लेबाजों की लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है. पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट कप्तान बाबर आजम को बड़ा तोहफा मिला है. बाबर आजम अब ICC टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 10वें नंबर पर आकर काबिज हो गए हैं. आपको बता दें कि दो साल बाद ICC मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम की टॉप-10 में एंट्री हुई है.
बाबर आजम की मदद से पाकिस्तानी टीम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ आठ विकेट से टेस्ट मैच जीता था. बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज को ड्रॉ कराने में पाकिस्तानी टीम की मदद की थी. 31 साल के बाबर आजम ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में 88 और नाबाद 24 रन बनाए थे, जिससे वे रैंकिंग में पांच पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए. ICC की मीडिया रिलीज के अनुसार, बाबर आजम लगातार पांच साल तक टॉप 10 में रहने के बाद सितंबर 2024 में इससे बाहर हो गए थे. बाबर आजम ने दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान अपने करियर की बेस्ट दूसरी रैंकिंग हासिल की थी.
अब्दुल्ला शफीक, जिन्हें 160 और 24 रन की नाबाद पारियों के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था, 25 स्थान ऊपर चढ़कर 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं. इस दौरान उन्होंने मार्नस लाबुशेन, केएल राहुल और अपने साथी खिलाड़ी सलमान आगा और शान मसूद जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग भी बल्लेबाजों की लिस्ट में ऊपर चढ़े हैं. पीठ की चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी न कर पाने के बावजूद वे 73वें से संयुक्त रूप से 69वें स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने पहली पारी में 50 गेंदों पर 46 रन बनाए थे.
1. ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) - 853 पॉइंट्स
2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - 852 पॉइंट्स
3. जो रूट (इंग्लैंड) - 840 पॉइंट्स
4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 831 पॉइंट्स
5. टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका) - 775 पॉइंट्स
6. कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका) - 744 पॉइंट्स
7. शुभमन गिल (भारत) - 743 पॉइंट्स
8. रचिन रवींद्र (न्यूज़ीलैंड) - 740 पॉइंट्स
9. यशस्वी जायसवाल (भारत) - 733 पॉइंट्स
10. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 716 पॉइंट्स
ICC की मीडिया रिलीज के अनुसार, गेंदबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ मैच में तीन विकेट लेने के बाद एक स्थान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, पाकिस्तान के ऑफ-स्पिनर साजिद खान पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें, नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद अली आठ स्थान ऊपर चढ़कर 85वें और बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान 58 स्थान ऊपर चढ़कर 97वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
ICC मेंस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में, अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में क्रमशः 32 और 71 रन बनाने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं. ओमान के हम्माद मिर्जा दो स्थान ऊपर चढ़कर 85वें और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राहुल चोपड़ा 37 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 97वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
ICC की मीडिया रिलीज के अनुसार, आयरलैंड के तेज गेंदबाज मार्क अडायर अफगानिस्तान के खिलाफ दो मैचों में दो-दो विकेट लेने के बाद 17वें स्थान पर लौट आए हैं. वहीं, स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमुलन डंडी में कनाडा और UAE के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेने के बाद गेंदबाजों की लिस्ट में 10 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वेस्टइंडीज में ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज से किसी भी टीम को फायदा नहीं हुआ है. वेस्टइंडीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे के दो स्थानों पर बनी हुई है. ऑस्ट्रेलिया 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पर है. ऑस्ट्रेलिया ने आठ मैचों में सात जीत हासिल की हैं और एक में हार का सामना किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका (75.00) और न्यूज़ीलैंड (72.22) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.