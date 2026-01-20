पाकिस्तान की नई नौटंकी... बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की धमकी! अब क्या करेगा ICC?

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद्द पर अड़ा है कि वो विश्व कप में खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजेगा. बांग्लादेश के पीछे-पीछे अब पाकिस्तान भी अपना असली रंग दिखाना चाहता है. पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा करते हुए बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम की तैयारियों को रोक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में टी20 मैचों का बहिष्कार करने के बांग्लादेश के फैसले का समर्थन करने की घोषणा की है.

अधिकारी ने बताया कि टीम प्रबंधन को आगे की कार्रवाई के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी. उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि पाकिस्तान टूर्नामेंट में भाग न लेने का निर्णय लेता है तो उसके लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार रखें. पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए भारत न जाने के बांग्लादेश के फैसले का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है और बांग्लादेश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उचित और वैध बताया है.

टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान?

अधिकारियों ने जियो न्यूज से कहा है कि यदि बांग्लादेश की भागीदारी से संबंधित मुद्दा अनसुलझा रहता है, तो पाकिस्तान इस आयोजन में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करेगा. अंदरूनी सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि मेजबानी की जिम्मेदारी को लेकर किसी भी देश पर दबाव या धमकी नहीं दी जानी चाहिए.

21 जनवरी को होगा बड़ा फैसला

ढाका में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच हाल ही में हुई चर्चाओं के बाद, बांग्लादेश की भागीदारी, विशेष रूप से भारत यात्रा के संबंध में, 21 जनवरी तक अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है. एक सप्ताह में हुई अपनी दूसरी बैठक में, बीसीबी ने प्रतिस्पर्धा करने की अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन भारत से बाहर मैच खेलने को प्राथमिकता दी, जिसके लिए श्रीलंका को एक संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया.

आईसीसी ने कहा है कि मूल कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा और बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है. उनका पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में होगा, इसके बाद उसी स्थान पर दो और ग्रुप मैच होंगे, और अंत में मुंबई में ग्रुप टूर्नामेंट समाप्त होगा. ICC ने बीसीबी को बताया कि बांग्लादेश टीम को कोई विशेष खतरा नहीं है.

ये भी बता दें कि अगर बांग्लादेश आईसीसी के फैसले को मानने से इनकार करता है तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वहीं उनके स्थान पर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की एंट्री हो सकती है.

