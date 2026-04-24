VIDEO: प्रेस रूम से हाईवोल्टेज ड्रामा... PSL की इंटरनेशनल फजीहत, बौखलाए पत्रकार पर बेकाबू हुआ ये दिग्गज

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) अक्सर अपने खेल से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में रहती है. इस बार पहले दिन से ही पीएसएल से अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिली है. अब एक और नई खबर देखने को मिली है जहां प्रेस रूम से हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. ये ड्रामा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तांस के बीच मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला. इस्लामाबाद यूनाइटेड के विदेशी कोच ल्यूक रोंची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपा खो दिया.

बौखलाया पाकिस्तानी पत्रकार

ल्यूक रोंची एक स्थानीय पत्रकार की हरकत पर बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए पत्रकार को सख्त लहजे में चुप करा दिया. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ल्यूक रोंची एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी पत्रकार उन्हें बार-बार बीच में टोकने लगा. रोंची ने एक-दो बार तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब पत्रकार नहीं माना तो न्यूजीलैंड के इस पूर्व दिग्गज का पारा चढ़ गया.

भरी सभा में चिल्ला पड़े रोंची

रोंची ने चिल्लाते हुए कहा, "बॉस, हम अभी एक ऑर्डर में चल रहे हैं. उसे सवाल पूछने दो... मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता." रोंची के इस कड़े तेवर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए. माहौल इतना खराब हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मॉडरेटर को तुरंत दखल देना पड़ा. मॉडरेटर ने अपने सहायक से पत्रकार को कंट्रोल करने को कहा. मॉडरेटर ने कहा, "सर, कृपया यह सुनिश्चित करें कि पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गरिमा बनाए रखें. अगर किसी को कोई समस्या है, तो वह सीधे मुझसे बात करे, ल्यूक रोंची को बीच में न टोके. हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते यह मर्यादा रखनी चाहिए क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा रहा है."

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मैच का क्या रहा नतीजा?

मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तांस के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. मुल्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में इस्लामाबाद की टीम सिर्फ 137 रनों पर सिमट गई. मुल्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इस्लामाबाद की टीम से डेवोन कॉनवे ने 40 और क्रिस ग्रीन ने 29 रन बनाकर मैच जिताने की कोशिश की, लेकिन टीम लक्ष्य से 4 रन दूर रह गई. रोंची की नाराजगी की एक बड़ी वजह टीम की यह हार भी थी.