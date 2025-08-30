पाकिस्तान टीम करेगी भारत का दौरा... खबर आते ही मची खलबली, इस टूर्नामेंट में मिलेगी एंट्री

एशिया कप 2025 को लेकर हुए बवाल के बाद पाकिस्तान के भारत टूर की एक नई खबर से खलबली मच गई है. एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम ने भारत दौरे के लिए इनकार कर दिया था. लेकिन अब पाकिस्तान की एक जूनियर टीम भारत दौरे के लिए तैयार हो गई है. बोर्ड ने खुद पाकिस्तान की जूनियर टीम के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है. हालांकि, ये मुद्दा जल्द तूल पकड़ सकता है.

पहलगाम हमले के बाद हुआ बवाल

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बीसीसीआई ने पाकिस्तान के दौरे के लिए इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने भी शर्त रखी थी कि वह भारत का दौरा नहीं करेगी. लेकिन जूनियर लेवल पर पाकिस्तान टीम भारत का दौरा करने के लिए तैयार है. पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के बीच काफी संघर्ष देखने को मिला. जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के मैच शेड्यूल पर भी सवाल खड़े किए गए. लेकिन अब हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तान के दौरे की पुष्टि कर मुद्दे को हवा दे दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार में चल रहा जूनियर एशिया कप

दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, पाकिस्तान ने बिहार में चल रहे एशिया कप से हटने का फैसला किया था. जिसके बाद सवाल था कि पाकिस्तान टीम नवंबर-दिसंबर में चेन्नई और मदुरै में होने वाले जूनियर विश्व कप में भाग लेगी या नहीं. इस मुद्दे पर भोलानाथ ने कहा, 'पाकिस्तानी टीम जूनियर विश्व कप के लिए भारत आ रही है. उन्होंने कल रात हमें इसकी पुष्टि की. मौजूदा एशिया कप से हटने के बाद मैंने उनसे उनकी उपलब्धता के बारे में पूछा.'

ये भी पढे़ं.. अविश्वसनीय: 546 रन की पारी... वैभव नहीं, ब्रायन लारा का भी उस्ताद 14 साल का ये बल्लेबाज, आज वापसी का मोहताज

23 देशों की सूची मिली

उन्होंने आगे कहा, '24 देशों में से, हमें 23 देशों की लंबी सूची मिल गई है. केवल पाकिस्तान ही बचा है, जिसके एक-दो दिन में मिलने की उम्मीद है. मैं इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हूं कि ओलंपिक चार्टर हमें जो भी निर्देश देगा, सरकार और हॉकी इंडिया उसका पालन करेंगे और उसे पूरा करेंगे. भारत सरकार इस बारे में भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ खेल सकता है. सरकार ने उनके वीजा को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब पाकिस्तान क्यों नहीं आया, यह तो केवल वही जानते हैं.'