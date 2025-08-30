पाकिस्तान टीम करेगी भारत का दौरा... खबर आते ही मची खलबली, इस टूर्नामेंट में मिलेगी एंट्री
Advertisement
trendingNow12902775
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान टीम करेगी भारत का दौरा... खबर आते ही मची खलबली, इस टूर्नामेंट में मिलेगी एंट्री

एशिया कप 2025 को लेकर हुए बवाल के बाद पाकिस्तान के भारत टूर की एक नई खबर से खलबली मच गई है. एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम ने भारत दौरे के लिए इनकार कर दिया था. लेकिन अब पाकिस्तान की एक जूनियर टीम  भारत दौरे के लिए तैयार हो गई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

एशिया कप 2025 को लेकर हुए बवाल के बाद पाकिस्तान के भारत टूर की एक नई खबर से खलबली मच गई है. एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम ने भारत दौरे के लिए इनकार कर दिया था. लेकिन अब पाकिस्तान की एक जूनियर टीम  भारत दौरे के लिए तैयार हो गई है. बोर्ड ने खुद पाकिस्तान की जूनियर टीम के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है. हालांकि, ये मुद्दा जल्द तूल पकड़ सकता है. 

पहलगाम हमले के बाद हुआ बवाल

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बीसीसीआई ने पाकिस्तान के दौरे के लिए इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने भी शर्त रखी थी कि वह भारत का दौरा नहीं करेगी. लेकिन जूनियर लेवल पर पाकिस्तान टीम भारत का दौरा करने के लिए तैयार है. पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के बीच काफी संघर्ष देखने को मिला. जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के मैच शेड्यूल पर भी सवाल खड़े किए गए. लेकिन अब हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तान के दौरे की पुष्टि कर मुद्दे को हवा दे दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार में चल रहा जूनियर एशिया कप

दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, पाकिस्तान ने बिहार में चल रहे एशिया कप से हटने का फैसला किया था. जिसके बाद सवाल था कि पाकिस्तान टीम नवंबर-दिसंबर में चेन्नई और मदुरै में होने वाले जूनियर विश्व कप में भाग लेगी या नहीं. इस मुद्दे पर भोलानाथ ने कहा, 'पाकिस्तानी टीम जूनियर विश्व कप के लिए भारत आ रही है. उन्होंने कल रात हमें इसकी पुष्टि की. मौजूदा एशिया कप से हटने के बाद मैंने उनसे उनकी उपलब्धता के बारे में पूछा.'

ये भी पढे़ं.. अविश्वसनीय: 546 रन की पारी... वैभव नहीं, ब्रायन लारा का भी उस्ताद 14 साल का ये बल्लेबाज, आज वापसी का मोहताज

23 देशों की सूची मिली

उन्होंने आगे कहा, '24 देशों में से, हमें 23 देशों की लंबी सूची मिल गई है. केवल पाकिस्तान ही बचा है, जिसके एक-दो दिन में मिलने की उम्मीद है. मैं इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हूं कि ओलंपिक चार्टर हमें जो भी निर्देश देगा, सरकार और हॉकी इंडिया उसका पालन करेंगे और उसे पूरा करेंगे. भारत सरकार इस बारे में भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ खेल सकता है. सरकार ने उनके वीजा को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब पाकिस्तान क्यों नहीं आया, यह तो केवल वही जानते हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;