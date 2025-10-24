भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम, वर्ल्ड कप से वापस लिया नाम, कारण जानकर आ जाएगी हंसी

India vs Pakistan Hockey: खेलों में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो रही है. हॉकी से लेकर फुटबॉल तक वहां बर्बाद हो चुका है. यहां तक क्रिकेट में उसकी बात होती है, लेकिन उसमें हालत गंभीर ही है. इसके बावजूद उसकी नौटंकियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है. उसकी टीम इस टूर्नामेंट के लिए भारत के दौरे पर नहीं आएगी.

सीनियर टीम ने भी किया था ऐसा

पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम ने इससे पहले राजगीर में आयोजित एशिया कप हॉकी में भाग नहीं लिया था. अब जूनियर टीम भी उसी की राह पर चली है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने अपनी सरकार से परामर्श के बाद एफआईएच को एक आधिकारिक सूचना भेज दी है. एफआईएच हॉकी इंडिया को इस बारे में बताएगा.

पाकिस्तान ने बनाया अजीब कारण

पाकिस्तान हॉकी महासंघ के सचिव राणा मुजाहिद ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, ''हमें लगता है कि मौजूदा हालात अनुकूल नहीं हैं. हाल ही में हुए एशिया कप क्रिकेट आयोजन में भी हमने भारत-पाकिस्तान के रिश्ते में दूरी देखी है. उनके खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और फिर उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया. इसलिए टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला लिया गया है.''

सुरक्षा का भी दिया हवाला

हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया है. उसकी सीनियर क्रिकेट टीम 2023 में वर्ल्ड कप खेलकर गई थी. भारत लगातार बड़े-बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है. अभी भी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप यहां हो रहा है. इसके बावजूद सुरक्षा कारणों का हवाला देना हंसी दिलाता है. पीएचएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार से सलाह-मशविरा के बाद लिया गया. हमने सरकार और पाकिस्तान खेल बोर्ड से सलाह मांगी, जिन्होंने हमें बताया है कि मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच जूनियर विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं होगा क्योंकि यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम होगा.

भारत से मिली है हार

पाकिस्तान ने अगस्त में एशिया कप टूर्नामेंट से भी अपना नाम वापस ले लिया था, जहां उनकी जगह बांग्लादेश ने ली थी. पाकिस्तान के हटने से उन्हें अगले साल होने वाले विश्व कप में जगह गंवानी पड़ी क्योंकि यह टूर्नामेंट इस बड़े आयोजन का क्वालीफाइंग दौर था. पाकिस्तान की जूनियर टीम ने हाल ही में मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप में भारत के साथ मुकाबला किया था, जहां दोनों टीमों ने मैदान पर अपनी-अपनी जगह बनाने से पहले एक-दूसरे को खूब बधाई दी. यह मैच 3-3 से ड्रॉ रहा.