पाकिस्तान ने क्यों दी लॉर्ड्स टेस्ट का बहिष्कार करने की धमकी? इमरान खान से जुड़े हैं तार

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जारी है. इस टेस्ट मैच के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला है. पाकिस्तान ने लॉर्ड्स टेस्ट का बहिष्कार करने की धमकी दी है. इस घटना के तार इमरान खान से जुड़े हैं. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान अपनी टीम को मैदान से हटाने पर विचार किया. यह विवाद टेस्ट मैच के पहले दिन तब शुरू हुआ जब स्काई स्पोर्ट्स ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथर्टन द्वारा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों, कासिम और सुलेमान खान के साथ एक पहले से रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू को टेलीकास्ट किया.
इमरान खान के बेटों ने इस इंटरव्यू में अपने पिता की सेहत और खराब होती आंखों की रोशनी को लेकर गंभीर चिंता जताई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लाइव मैच कवरेज में राजनीतिक विषयों को शामिल करने पर आपत्ति जताई और चेतावनी दी कि अगर यह फीचर प्रसारित किया गया तो वह दोपहर के सेशन के लिए अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही रखेगी. स्काई स्पोर्ट्स ने लंच ब्रेक के दौरान टेलीकास्ट करने से पहले इस सेगमेंट को कुछ देर के लिए रोक दिया. इसके बाद PCB ने ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अंत में अपनी धमकी से पीछे हट गई और पाकिस्तान की टीम दोपहर के सेशन के लिए मैदान पर लौट आई.
ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को इस शिकायत के बारे में जानकारी दी गई थी. खबरों के अनुसार, टेस्ट सीरीज के पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर ने यह इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं किया. 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी जेल में हैं. तब से उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया गया है और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इमरान खान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि उन पर चल रहे मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है और वे तीन साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं.
इमरान खान के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर जताई गई चिंताओं को पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों का भी समर्थन मिला है. भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर और कपिल देव तथा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथर्टन सहित 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फिर अपील की है कि खान के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल मिले. उन्होंने अदालत के निर्देश पर चिकित्सा जांच, परिवार से साप्ताहिक मुलाकात और बिना किसी देरी के जरूरी इलाज उपलब्ध कराने की मांग की है.
इस विवाद ने लॉर्ड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले दिन के खेल पर असर डाला. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और चोट के कारण सीरीज का पहला मैच नहीं खेल पाने वाले बाबर आजम की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई. मोहम्मद अब्बास ने 56 रन देकर 4 और मोहम्मद अली ने 67 रन देकर 3 विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 56 ओवर में 9 विकेट पर 248 रन हो गया और फिर खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा. जॉर्डन कॉक्स ने 55 और जेमी स्मिथ ने 61 रन बनाकर इंग्लैंड को मुश्किल से निकाला, क्योंकि टीम का स्कोर एक समय 4 विकेट पर 80 रन हो गया था.
हेडिंग्ले में सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की पारी और 103 रन से जीत के बाद, पाकिस्तान को लॉर्ड्स में वापसी की जरूरत है. यह घटनाक्रम 2025 एशिया कप के दौरान पाकिस्तान की बहिष्कार की धमकी की भी याद दिलाता है. दुबई में मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक हैंडशेक न होने के बाद, PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और उन पर घटना को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.