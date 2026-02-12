पाकिस्तानी टीवी ने दिखाया राजीव शुक्ला का फर्जी वीडियो, भड़के BCCI उपाध्यक्ष, दिया मुंहतोड़ जवाब

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तानी टीवी ने दिखाया राजीव शुक्ला का फर्जी वीडियो, भड़के BCCI उपाध्यक्ष, दिया मुंहतोड़ जवाब

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया है कि भारत बनाम पाकिस्तान के आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर पाकिस्तानी टीवी शो में उनसे जोड़ा गया ऑडियो क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से बनाया गया है, वह उनके वास्तविक बयान नहीं हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 12, 2026, 12:41 PM IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया है कि भारत बनाम पाकिस्तान के आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर पाकिस्तानी टीवी शो में उनसे जोड़ा गया ऑडियो क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से बनाया गया है, वह उनके वास्तविक बयान नहीं हैं. बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने अपील की है कि ऐसे भ्रामक और फर्जी कंटेंट पर भरोसा न करें और न ही उसे साझा करें, बल्कि जहां भी इस तरह का कंटेंट दिखाई दे, उसकी रिपोर्ट करें.

पाकिस्तानी टीवी ने दिखाया राजीव शुक्ला का फर्जी वीडियो

राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर मेरी बातों के एक वीडियो में एआई का इस्तेमाल करके ऑडियो बदला गया है. ये बातें मेरी नहीं हैं. मैं सभी से अपील करता हूं कि इस गुमराह करने वाले कंटेंट पर विश्वास न करें या उसे शेयर न करें और जहां भी ऐसे वीडियो दिखें, उसकी रिपोर्ट करें.'

एआई से बनाया हुआ वर्जन दिखाया

पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के होस्ट किए गए एक पाकिस्तानी क्रिकेट शो ने 'एआरवाई न्यूज' पर शुक्ला की उस टिप्पणी के ऑडियो क्लिप का एआई से बनाया हुआ वर्जन दिखाया, जिसमें उन्होंने हाई-वोल्टेज मैच के बॉयकॉट के प्रस्ताव पर पाकिस्तान के यू-टर्न पर बात की थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शोएब मलिक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैं आपको बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की एक क्लिप दिखाना चाहूंगा.'

ऑडियो में मिलती-जुलती आवाज

इससे पहले कि वह गलत ऑडियो चलाएं. क्लिप में, राजीव शुक्ला से मिलती-जुलती आवाज सुनी जा सकती है, 'मैं बीसीसीआई के बार-बार कहने पर आईसीसी के प्रतिनिधि की ओर से शुरू की गई बातचीत का नतीजा देखकर बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने के लिए मनाया जाए. यह एक अच्छा समाधान है, आपसी सहमति से निकाला गया समाधान है जो खेल के लिए जरूरी क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए निकाला गया है. यही किया गया है.'

शुरुआती बातों का टोन अलग था

हालांकि, राजीव शुक्ला की शुरुआती बातों का टोन अलग था. मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए तारीफ करते हुए कहा था, 'मैं आईसीसी के प्रतिनिधि द्वारा शुरू की गई बातचीत का नतीजा देखकर बहुत खुश हूं, जिसका आईसीसी चेयरमैन ने निरीक्षण किया, और फिर वे प्रतिनिधि जो लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करने गए थे. यह एक अच्छा हल है, एक दोस्ताना समाधान जो खेल में क्रिकेट की महत्वता को प्राथमिकता देने के लिए निकाला गया है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

