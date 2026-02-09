पाकिस्तान की हवाबाजी खत्म... T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार, कोलंबो में होगा महामुकाबला

India vs Pakistan Match on 15th Feb: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने के फैसले पर पलटी मार ली है. आईसीसी के साथ कई घंटों तक चली मीटिंग के बाद पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत से खेलने पर तैयार हो गया है. ये मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, आईसीसी और पीसीबी की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है. हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान मंगलवार (10 फरवरी) को हो सकता है.

पाकिस्तान की डिमांड को आईसीसी ने नहीं दिया भाव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने के बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जो शर्तें रखी वो हैरान करने वाला है. एक तरफ पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये बोल रहे थे कि उनकी टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. दूसरी तरफ PCB ने मीटिंग में आईसीसी के सामने ये शर्त रखी कि हम भविष्य में भारत के साथ बाइलेटरल सीरीज खेलना चाहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मोहसिन नकवी ने तो ये भी मांग कर दी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज खेलने पर भी विचार हो. हालांकि, ICC ने इन सभी डिमांड को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ये मांगें नहीं रख सकता और उससे दिसंबर 2024 में हस्ताक्षरित सदस्य भागीदारी समझौते (एमपीए) की शर्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

पाकिस्तान की मांगें और आईसीसी का जवाब है:

मांग 1: बांग्लादेश पर कोई वित्तीय जुर्माना नहीं

पीसीबी ने जोर देकर कहा कि भले ही बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप नहीं खेला, फिर भी उसे आईसीसी राजस्व का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए.

आईसीसी का जवाब: उसने स्पष्ट किया कि यह उसका पहले से ही निर्णय है - बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

मांग 2: बांग्लादेश के लिए एक क्षतिपूर्ति आईसीसी आयोजन

पीसीबी ने अगले चक्र में बांग्लादेश के लिए एक अतिरिक्त आईसीसी आयोजन की मांग की.

आईसीसी का जवाब: अगले चक्र में अंडर-19 विश्व कप पर विचार किया जा रहा है.

मांग 3: भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखला

पीसीबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला आयोजित करने के लिए आईसीसी के हस्तक्षेप का आग्रह किया.

आईसीसी का जवाब: इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया, आईसीसी ने कहा कि द्विपक्षीय श्रृंखलाएं उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के दौरान आयोजित श्रृंखलाएं भी शामिल हैं.

मांग 4: भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश त्रिकोणीय श्रृंखला - पीसीबी ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक त्रिकोणीय श्रृंखला का प्रस्ताव रखा.

आईसीसी की प्रतिक्रिया: अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया.

मांग 5: 2026 में भारत का बांग्लादेश दौरा - पीसीबी ने भारत के बांग्लादेश दौरे को सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी की भागीदारी मांगी.

आईसीसी की प्रतिक्रिया: उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और दोहराया कि दौरे द्विपक्षीय रूप से तय किए जाते हैं.