U19 एशिया कप जीतकर हद पार कर गए सरफराज, भारतीय खिलाड़ियों पर दिया खून खौलाने वाला बयान, मचा बवाल!

Sarfaraz Ahmed: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में अंडर-19 टीम के मेंटॉर की भूमिका निभा रहे सरफराज अहमद ने भारत पर विवादित बयान दिया है. रविवार, 21 दिसंबर को पाकिस्तान ने U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को 191 रनों से हराकर 13 साल बाद खिताब पर कब्जा किया. ट्रॉफी जीतने के बाद सरफराज का खुश होना लाजमी है, लेकिन खुशी-खुशी में उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम पर जो ताजा बयान दिया है, उसे सुनकर करोड़ों भारतीयों का खून खौल उठेगा.

U19 एशिया कप के फाइनल में मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. दोनों टीम के खिलाड़ी जुनून से खेल रहे थे और जुबानी जंग भी जारी थी. हालांकि, सरफराज अहमद का मानना है कि इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना का उल्लंघन किया है.

सरफराज अहमद ने दिया विवादित बयान

भारत-पाक मैच के दौरान मैदान पर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा से उलझे. ये तनातनी दोनों तरफ से थी, लेकिन सरफराज अहमद ने दोषी सिर्फ भारत को ठहरा दिया.

सरफराज अहमद ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''मैच के दौरान भारत का रवैया अच्छा नहीं था और मैदान पर उनका व्यवहार अनैतिक था. हमने अपनी जीत का जश्न उचित खेल भावना के साथ मनाया. भारत ने जो कुछ भी किया वह उनकी निजी पसंद थी, लेकिन क्रिकेट हमेशा सम्मान और खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए.''

नकवी से नहीं मिलाया हाथ तो लगी मिर्ची!

बता दें कि सरफराज अहमद को ये मिर्ची इसलिए भी लगी है, क्योंकि भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉस मोहसिन नकवी के हाथ से रनर-अप मेडल लेने से इनकार कर दिया था. इससे पहले एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने भी फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. PCB चेयरमैन इससे बौखला गए थे और मैदान से ट्रॉफी लेकर फरार हो गए थे, जिसपर काफी बवाल मचा था.

