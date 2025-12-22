Advertisement
trendingNow13050032
Hindi Newsक्रिकेटU19 एशिया कप जीतकर हद पार कर गए सरफराज, भारतीय खिलाड़ियों पर दिया खून खौलाने वाला बयान, मचा बवाल!

U19 एशिया कप जीतकर हद पार कर गए सरफराज, भारतीय खिलाड़ियों पर दिया खून खौलाने वाला बयान, मचा बवाल!

Sarfaraz Ahmed: U19 एशिया कप के फाइनल में मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. दोनों टीम के खिलाड़ी जुनून से खेल रहे थे और जुबानी जंग भी जारी थी. हालांकि, सरफराज अहमद का मानना है कि इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना का उल्लंघन किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरफराज अहमद ने भारत के खिलाफ उगला जहर
सरफराज अहमद ने भारत के खिलाफ उगला जहर

Sarfaraz Ahmed: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में अंडर-19 टीम के मेंटॉर की भूमिका निभा रहे सरफराज अहमद ने भारत पर विवादित बयान दिया है. रविवार, 21 दिसंबर को पाकिस्तान ने U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को 191 रनों से हराकर 13 साल बाद खिताब पर कब्जा किया. ट्रॉफी जीतने के बाद सरफराज का खुश होना लाजमी है, लेकिन खुशी-खुशी में उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम पर जो ताजा बयान दिया है, उसे सुनकर करोड़ों भारतीयों का खून खौल उठेगा.

U19 एशिया कप के फाइनल में मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. दोनों टीम के खिलाड़ी जुनून से खेल रहे थे और जुबानी जंग भी जारी थी. हालांकि, सरफराज अहमद का मानना है कि इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना का उल्लंघन किया है.

सरफराज अहमद ने दिया विवादित बयान

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाक मैच के दौरान मैदान पर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली. भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा से उलझे. ये तनातनी दोनों तरफ से थी, लेकिन सरफराज अहमद ने दोषी सिर्फ भारत को ठहरा दिया. 

सरफराज अहमद ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''मैच के दौरान भारत का रवैया अच्छा नहीं था और मैदान पर उनका व्यवहार अनैतिक था. हमने अपनी जीत का जश्न उचित खेल भावना के साथ मनाया. भारत ने जो कुछ भी किया वह उनकी निजी पसंद थी, लेकिन क्रिकेट हमेशा सम्मान और खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए.''

नकवी से नहीं मिलाया हाथ तो लगी मिर्ची!

बता दें कि सरफराज अहमद को ये मिर्ची इसलिए भी लगी है, क्योंकि भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉस मोहसिन नकवी के हाथ से रनर-अप मेडल लेने से इनकार कर दिया था. इससे पहले एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने भी फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. PCB चेयरमैन इससे बौखला गए थे और मैदान से ट्रॉफी लेकर फरार हो गए थे, जिसपर काफी बवाल मचा था.

ये भी पढ़ें: NZ के खिलाड़ी का हार्दिक से कनेक्शन! नताशा से शादी करते ही बदल गई जिंदगी, 2025 में बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Sarfaraz Ahmed

Trending news

असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...