पाकिस्तानी स्पिनर के एक्शन पर उठे सवाल, सपोर्ट में उतरे अश्विन, पूछा- गेंदबाजों पर ही पाबंदी क्यों?

Usman Tariq Bowling Action: पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैमरन ग्रीन ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे. अब टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में 3 विकेट लेने के बाद वह आलोचकों के निशाने पर हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:30 AM IST
Usman Tariq Bowling Action: पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैमरन ग्रीन ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे. अब टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में 3 विकेट लेने के बाद वह आलोचकों के निशाने पर हैं. सोशल मीडिया पर 'चकिंग' के आरोपों की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने उनके खास 'पॉज एंड डिलीवर' एक्शन पर भी सवाल उठाए. इस मामल में भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन उनके सपोर्ट में आ गए हैं.

दो बार मिल चुकी है क्लीन चीट

यह पहली बार नहीं है जब तारिक को इस तरह की जांच का सामना करना पड़ा है. पिछले साल आईसीसी के पास उनका मामला गया था. तब दो बार स्पिनर को दो बार क्लीन चिट दी गई और यह माना गया कि उनका एक्शन नियमों के अनुसार सही है. उस क्लीयरेंस के बावजूद मंगलवार को यह बहस फिर से शुरू हो गई जब तारिक ने अमेरिका पर पाकिस्तान की 32 रन की जीत में तीन विकेट लिए.

भारतीय क्रिकेटर ने उठाए सवाल

जहां ज्यादातर ऑनलाइन आलोचना कथित एल्बो एक्सटेंशन पर केंद्रित थी. वहीं अनुभवी भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने रिलीज से पहले तारिक के एक्शन में 'पॉज' पर सवाल उठाया. फुटबॉल से तुलना करते हुए गोस्वामी ने कहा कि खिलाड़ियों को अब पेनल्टी रन-अप के दौरान रुकने की इजाजत नहीं है और सुझाव दिया कि यहां भी इसी तरह की जांच होनी चाहिए. गोस्वामी ने लिखा, ''फुटबॉल में भी अब खिलाड़ियों को पेनल्टी रन-अप के दौरान रुकने की इजाजत नहीं है. यह कैसे ठीक है? एक्शन- सब ठीक है. लेकिन रुकना? वह भी डिलीवर करने के लिए लोड करते समय. इसे गंभीरता से जारी नहीं रखा जा सकता.''

 

 

अश्विन ने किया तारिक समर्थन

भारत के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन फुटबॉल की तुलना से सहमत थे, लेकिन उन्होंने गोस्वामी के बड़े तर्क का विरोध करते हुए क्रिकेट के नियमों में असंतुलन को हाईलाइट किया. अश्विन ने पोस्ट किया, "सहमत हूं कि फुटबॉल इसकी इजाजत नहीं देता. जबकि बैटर अंपायर या बॉलर को बताए बिना स्विच-हिट या रिवर्स कर सकता है, एक तरफ बैटिंग करने के बाद, पाबंदियां सिर्फ बॉलर तक ही क्यों सीमित हैं? असल में बॉलर को अंपायर को बताए बिना जिस हाथ से वह बॉलिंग करता है उसे बदलने की इजाजत नहीं है. उन्हें पहले वह नियम बदलना चाहिए.''

 

 

ये भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा की तबीयत अब कैसी है? मुश्किल में टीम इंडिया, पाकिस्तान मैच से भी बाहर होने का खतरा

आईसीसी का नियम

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, बॉलर की कोहनी का एक्सटेंशन हाथ के हॉरिजॉन्टल तक पहुंचने और रिलीज पॉइंट के बीच 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यह एक क्लॉज है जिसका जिक्र अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट में किया जाता है जिसमें तारिक पर चकिंग का आरोप लगाया जाता है.

ये भी पढ़ें: 'ICC पीछे हटा, PCB नहीं...', यू-टर्न के बाद फिर नौटंकी कर रहा पाकिस्तान, सरेआम बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा

तारिक ने दी थी सफाई

हालांकि, तारिक ने पहले इस मुद्दे पर बात की है. उन्होंने यह समझाया है उनके हाथ का मुड़ना नैचुरल है. तारिक ने MYK स्पोर्ट्स के साथ पहले एक इंटरव्यू में कहा था, ''मेरे हाथ में दो कोहनियां हैं. मेरा हाथ नैचुरली मुड़ता है. मैंने इसका टेस्ट करवाया है और यह क्लियर है. सबको लगता है कि मैं अपना हाथ मोड़ता हूं और यह सब. मेरा मुड़ा हुआ हाथ एक बायोलॉजिकल समस्या है.''

