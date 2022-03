Live क्रिकेट मैच के दौरान बीच मैदान पर फटी इस PAK खिलाड़ी की पैंट, बाल-बाल बची इज्जत; Video

रावलपिंडी: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जहां मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, इस मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए पाकिस्तान के एक क्रिकेटर की बीच मैदान पर पैंट फट गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही सनसनी मच गई और लोग जमकर अपने रिएक्शंस देने लगे.

बीच मैदान पर फटी इस PAK खिलाड़ी की पैंट

दरअसल, यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 123वें ओवर की है. इस ओवर को नौमान अली डाल रहे थे. नौमान के इस ओवर की 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने रिवर्स स्वीप खेला. गेंद प्वाइंट की ओर गई, जिसे सब्स्टीट्यूट फील्डर शान मसूद ने रोकने की कोशिश की. शान मसूद गेंद को रोकने के प्रयास में बाउंड्री पर रखे बैनर से रगड़ते हुए बाहर चले गए. जब वह खड़े हुए तो देखा कि बाईं ओर उनकी पैंट फट गई थी. इसके बाद एक यूजर्स ने लिखा, ‘शुक्र है नीचे कुछ पहना है.’

#PAKvAUS #PakistanBachanaHai

Trousers of Shan Masood gets torn down as he slips in a bid to stop boundary. pic.twitter.com/BC3ff8VhAO

— Baseer Ahmed (@journoBaseer) March 7, 2022