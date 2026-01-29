Advertisement
पाकिस्तान के पास Car भी नहीं? T20 सीरीज से पहले शर्मसार हुए मिशेल मार्श, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पाकिस्तान के पास Car भी नहीं? T20 सीरीज से पहले शर्मसार हुए मिशेल मार्श, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. टी20 विश्व कप से पहले दुनिया की सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. सभी टीमें विश्व कप की शुरुआत होने से पहले तैयारी के रूप में टी20 मुकाबले खेल रही हैं. दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले कप्तानों के बीच फोटो शूट हुआ, जिसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और हास्य का विषय बन चुका है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:57 PM IST
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. टी20 विश्व कप से पहले दुनिया की सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. सभी टीमें विश्व कप की शुरुआत होने से पहले तैयारी के रूप में टी20 मुकाबले खेल रही हैं. इसी बीच आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान बाजी मारने में कामयाब रही. बता दें कि पाकिस्तान ने कंगारुओं को 22 रनों से बुरी तरह हराया है. बहरहाल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाकया के बारे में, जो कि इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है. दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले कप्तानों के बीच फोटो शूट हुआ, जिसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और हास्य का विषय बन चुका है.

पाकिस्तान की बेइज्जती
दरअसल, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा और ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान पैट कमिंस के बीच ट्रॉफी के साथ फोटो शूट हुआ. अमूमन कप्तान साथ में खडे़ होकर  फोटो खींचते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के कप्तान और कंगारु कप्तान ने ऑटो में बैठकर फोटो शूट करवाया, जो कि अब इंटरनेट पर चर्चा का कारण बन गया है. आपने इस तरीके का अजीबों-गरीब फोटो शूट शायद ही पहले कभी देखा होगा.  ये वाकया इतना हास्यपद था कि कप्तान मिचेल मार्श अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए. दोनों देशों के कप्तानों का फोटोशूट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और पाक क्रिकेट की पूरे क्रिकेट जगत में बेइज्जती हो रही है.

ऑस्ट्रेलिया को मिली हार
पहले ट20 मुकाबले में पाकिस्तान ने बाजी मारते हुए कंगारुओं को 22 रनों से मात दी है. पाकिस्तान की ओर से  कप्तान सलमान अली अगहा ने 39 रन और सैम अयूब ने 40 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 168 रन तक पहुंचाया.जवाब में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहे कैमरून ग्रीन के अलावा कोई भी खिलाड़ी नहीं चल सका. इसी के साथ कंगारुओं को पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया की टी20 रैंकिंग
आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग के मामले में नंबर 2 पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नाम है. ऑस्ट्रेलिया 267 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर आ गई है. वहीं, 42 मैचों में उनके 11199 प्वाइंट्स हैं. 7 फरवरी से टी 20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. श्रीलंका और भारत की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. देखना दिलचस्प होगा इस बार चैंपियन कौन बनेगा.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

