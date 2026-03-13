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Hindi Newsक्रिकेटPakistan vs Bangladesh: मैदान पर बुरी तरह जख्मी हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटर, बाल-बाल बची जान, अस्पताल में भर्ती

Pakistan vs Bangladesh: मैदान पर बुरी तरह जख्मी हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटर, बाल-बाल बची जान, अस्पताल में भर्ती

Pakistan vs Bangladesh ODI: पाकिस्तान ने 47.3 ओवर में 274/10 का स्कोर बनाया. बारिश के कारण बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के आधा पर 243 रन का टारगेट मिला. जवाब में मेजबान टीम 23.3 ओवरों में 114 रनों पर ही सिमट गई. इस मैच में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:19 PM IST
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Pakistan vs Bangladesh ODI: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में जोरदार वापसी की है. उसने शुक्रवार (13 मार्च) को ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 128 रनों से जीत लिया. इस मैच में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सबको हैरान कर दिया. पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत मैच के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

हुसैन तलत के बाएं कंधे में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.  यह पाकिस्तानी क्रिकेटर दूसरे वनडे के दौरान बाउंड्री रोकने की कोशिश में घायल हो गया. तलत को दूसरी पारी के छठे ओवर में चोट लगी, जब लिटन दास ने मोहम्मद वसीम की गेंद को कवर पॉइंट की तरफ मारा और तलत उसे रोकने के लिए कवर बाउंड्री की तरफ तेज़ी से दौड़े. जैसे ही गेंद बाउंड्री के करीब पहुंची, तलत ने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद को छूते समय उनका पैर फोम पैडिंग पर पड़ गया.

दर्द से कराहने लगे तलत

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हुसैन तलत इसके बाद विज्ञापन बोर्ड से टकरा गए और अपने बाएं कंधे के बल जमीन पर जोर से गिरे. दर्द से उनके चेहरे पर शिकन आ गई. वह कराहने लगे. यह देखते हुए उनके साथी खिलाड़ी और टीम का स्टाफ तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा, जिसके बाद उन्हें पास की एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर लाया गया. 

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पीसीबी का आया बयान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि तलत को मैदान पर ही टीम के मेडिकल स्टाफ ने तुरंत इलाज दिया और बाद में आगे की जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया.  बोर्ड ने आगे कहा कि चोट की सही प्रकृति और गंभीरता का पता विस्तृत मेडिकल जांच के बाद ही चल पाएगा. पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज में कहा, ''तलत को मैदान पर ही टीम के मेडिकल स्टाफ ने तुरंत मेडिकल सहायता दी. शुरुआती जांच के बाद, उन्हें विस्तृत जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है. डॉक्टरों द्वारा आगे की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद ही चोट की प्रकृति और गंभीरता का पता चल पाएगा.''

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मैच में क्या हुआ?

मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. माज सदाकत (75), सलमान आगा (64) और मोहम्मद रिजवान (44) के योगदान की बदौलत पाकिस्तान ने 47.3 ओवर में 274/10 का स्कोर बनाया. बारिश के कारण बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के आधा पर 243 रन का टारगेट मिला. जवाब में मेजबान टीम 23.3 ओवरों में 114 रनों पर ही सिमट गई. पाकिस्तान ने मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 128 रन से हरा दिया. उसके लिए लिटन दास ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और माज सदाकत ने 3-3 विकेट लिए. शाहीन अफरीदी को दो सफलता मिली. माज सदाकत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 15 मार्च को खेला जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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