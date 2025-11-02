Advertisement
Babar Azam Records: पहले रोहित, अब तोड़ा विराट का रिकॉर्ड, बाबर आजम ने कर डाला एक और बड़ा कमाल

Babar Azam Records: पाकिस्तान टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम टी20 में रिकॉर्ड की बारिश कर रहे हैं. लगभग एक साल बाद टी20 टीम में आने के बाद उन्होंने पहले रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा. अब विराट कोहली को भी एक खास मामले में पछाड़ दिया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 02, 2025, 09:25 AM IST
Babar Azam Records: T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि यह स्टार बैटर भारतीय टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड के पीछे ही पड़ गया है. एक दिन पहले ही उन्होंने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पछाड़ा था और 24 घंटे के बाद ही विराट कोहली का एक महारिकॉर्ड तोड़ डाला. 1 नवंबर की रात साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I मैच में उन्होंने विराट कोहली का अहम रिकॉर्ड तोड़ा.

तीसरे T20I मैच में 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने शानदार फिफ्टी ठोकी. उन्होंने 47 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 68 रनों की पारी खेलकर 6 गेंद शेष रहते पाकिस्तान को जीत दिला दी. इसके साथ ही उन्होंने T20I में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है.

विराट कोहली का महारिकॉर्ड ध्वस्त

विराट कोहली ने 125 T20I मैचों में 39 बार 50 प्लस रन बनाए थे, जबकि बाबर ने 40 दफा ये कमाल कर दिखाया और कोहली से आगे निकल गए. बाबर ने 131 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है.

रोहित का ये रिकॉर्ड तोड़ा था

इस टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में बाबर आजम ने 9 रन बनाते ही T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया था. रोहित के नाम 159 मैचों में 4231 रन दर्ज थे, लेकिन अब बाबर उनसे आगे निकल चुके हैं. बाबर के नाम 131 मैचों में 39.83 की औसत से 4302 रन हो चुके हैं.

सीरीज पर पाकिस्तान का 2-1 से कब्जा

दरअसल, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई.  आखिरी मुकाबला लाहौर में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही उसने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. तीसरे टी20 में अफ्रीकी 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी थी, मेहमान टीम की ओर से कॉर्बिन बॉश ने 23 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे. बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए. सीरीज का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता था ,लेकिन उसके बाद के दोनों मैच पाक ने जीते. 

