16 साल पहले श्रीलंका टीम बस पर हुई थी गोलीबारी, अब बम विस्फोट से दहली टीम, नकवी की तत्काल मीटिंग

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के बीच 2009 कांड की यादें ताजा हो गई हैं. 16 साल पहले पाकिस्तान का दौरा कर रही श्रीलंका की टीम बस पर गोलियों से हमला हुआ था. अब सालों बाद वही टीम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में विस्फोट से दहली हुई है. पाकिस्तान में एक दिन पहले हुए आतंकवादी हमले के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

नकवी की तत्काल मीटिंग

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने टीम के अधिकारियों से मिलकर उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया. पाकिस्तान ने 11 नवंबर को श्रीलंका को 6 रन से मात देकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली थी. दूसरा मैच 13 नवंबर को होना है. मंगलवार, 11 नवंबर को इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

2021 में भी हुआ था कांड

पिछले घटनाक्रमों पर गौर करें तो तीन साल पहले, 21 सितंबर, 2021 को न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सीमित ओवरों की श्रृंखला अचानक रद्द कर दी थी. संभावित आतंकवादी खतरे की खुफिया जानकारी मिलने के बाद टीम एक भी मैच खेले बिना स्वदेश लौट गई. पीटीआई के अनुसार, सूत्रों के हवाले से, मोहसिन नकवी ने स्वयं स्टेडियम का दौरा किया और मेहमान टीम के सदस्यों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया. सूत्रों ने संकेत दिया है कि मेहमान खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक रेंजर्स को तैनात किया गया है, जिनका विशेष ध्यान उनकी सुरक्षा पर है.

2009 में कई प्लेयर्स हुए थे घायल

गौरतलब है कि 16 साल पहले, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को एक भयावह अनुभव का सामना करना पड़ा था जब उनकी बस पर हमला हुआ था. मार्च 2009 में, टीटीपी आतंकवादियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास टीम बस पर गोलीबारी की थी. सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई खिलाड़ी घायल हो गए. ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप, लगभग एक दशक तक पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगभग न के बराबर रहे क्योंकि कई विदेशी टीमों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण देश का दौरा करने से इनकार कर दिया था.