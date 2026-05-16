Advertisement
trendingNow13219519
Hindi Newsक्रिकेटBAN vs PAK मैच में गजब कांड! मोहम्मद रिजवान के कारण पाकिस्तान को हुआ 74 रनों का नुकसान, जानें पूरा मामला

BAN vs PAK मैच में गजब कांड! मोहम्मद रिजवान के कारण पाकिस्तान को हुआ 74 रनों का नुकसान, जानें पूरा मामला

Bangladesh vs Pakistan 2nd Test: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी लिटन दास ने शानदार शतक जड़ा. जब वो 52 के स्कोर पर थे, तब पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भारी गलती कर दी, जिसके कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया. बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बनाए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 16, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BAN vs PAK मैच में गजब कांड! मोहम्मद रिजवान के कारण पाकिस्तान को हुआ 74 रनों का नुकसान (Screengrab)
BAN vs PAK मैच में गजब कांड! मोहम्मद रिजवान के कारण पाकिस्तान को हुआ 74 रनों का नुकसान (Screengrab)

Bangladesh vs Pakistan 2nd Test: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. पहले टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की एक भारी गलती के कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया. बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी लिटन दास ने शानदार शतक जड़कर रिजवान के जख्म पर नमक रगड़ने का काम किया. पहली इनिंग में लिटन दास ने 126 रनों की शानदार पारी खेलकर बांग्लादेश को 278 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

रिजवान के कारण 74 रनों का नुकसान

सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने महज 116 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे. टीम संकट में थी और लिटन दास एक बार फिर संकटमोचक बने. हालांकि, जब वो 52 रन पर थे तब खुर्रम शहजाद की गेंद पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ा. अंपायर ने नॉट आउट दिया और यहीं हुई वो गलती, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 74 रन का नुकसान हो गया.

लिटन दास को आउट करने का मौका गंवाया

खुर्रम शहजाद की तेज तर्रार शॉट गेंद पर लिटन दास चकमा खा गए. गेंद बैट का किनारा लेकर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्ताने में पहुंची. हालांकि, रिजवान ना जाने किस दुनिया में थे कि उन्हें बैट से गेंद लगने की आवाज सुनाई ही नहीं दी. कैच पकड़ने के बाद उन्होंने हल्की अपील जरूर की, लेकिन उसमें भी आत्मविश्वास की कमी दिखी. जब कप्तान शान मसूद उनसे पूछ रहे थे कि क्या मैं DRS लूं तो रिजवान ने मना कर दिया. थोड़ी देर बाद रीप्ले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. पता चला कि लिटन दास आउट थे. रिजवान की इस गलती के कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लिटन दास ने जड़ा टेस्ट करियर का छठा शतक

52 के स्कोर पर जीवनदान मिलने के बाद लिटन दास ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की क्लास लगाई और अपने टेस्ट करियर का छठा शतक जड़ दिया. उनकी इस पारी के दम पर बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 278 रन बनाए. इसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए.

यह भी पढ़ें: प्रियांश के साथ वैभव सूर्यवंशी, ODI ट्राई सीरीज के लिए ये होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग XI! गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

BAN vs PAKcricket

Trending news

भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
India popular dish
भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
Punjab CM
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बनी सहारा,40 साल के मरीजों को भी राहत
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
neet paper leak
'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए', सरकार पर बरसे राहुल
देश के इस राज्य में घट रही आबादी! CM ने तीसरा बच्चा होने पर 30000 देने का किया ऐलान
andhra pradesh population
देश के इस राज्य में घट रही आबादी! CM ने तीसरा बच्चा होने पर 30000 देने का किया ऐलान
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
Lounglata
सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है 'लौंगलता'
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
Chief Justice of India
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
क्या है 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन? भारत में पकड़ी गई 182 करोड़ की खेप
Captagon Drug
क्या है 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन? भारत में पकड़ी गई 182 करोड़ की खेप
NTA एक्सपर्ट बन बॉटनी की प्रोफेसर मनीषा ने ही कर दिया पेपर लीक!
NEET exam
NTA एक्सपर्ट बन बॉटनी की प्रोफेसर मनीषा ने ही कर दिया पेपर लीक!
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
satish sharma
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
J&K police
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...