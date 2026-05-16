BAN vs PAK मैच में गजब कांड! मोहम्मद रिजवान के कारण पाकिस्तान को हुआ 74 रनों का नुकसान, जानें पूरा मामला

Bangladesh vs Pakistan 2nd Test: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी लिटन दास ने शानदार शतक जड़ा. जब वो 52 के स्कोर पर थे, तब पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भारी गलती कर दी, जिसके कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया. बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बनाए.
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Bangladesh vs Pakistan 2nd Test: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. पहले टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की एक भारी गलती के कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया. बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी लिटन दास ने शानदार शतक जड़कर रिजवान के जख्म पर नमक रगड़ने का काम किया. पहली इनिंग में लिटन दास ने 126 रनों की शानदार पारी खेलकर बांग्लादेश को 278 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने महज 116 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे. टीम संकट में थी और लिटन दास एक बार फिर संकटमोचक बने. हालांकि, जब वो 52 रन पर थे तब खुर्रम शहजाद की गेंद पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कैच पकड़ा. अंपायर ने नॉट आउट दिया और यहीं हुई वो गलती, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 74 रन का नुकसान हो गया.
खुर्रम शहजाद की तेज तर्रार शॉट गेंद पर लिटन दास चकमा खा गए. गेंद बैट का किनारा लेकर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दस्ताने में पहुंची. हालांकि, रिजवान ना जाने किस दुनिया में थे कि उन्हें बैट से गेंद लगने की आवाज सुनाई ही नहीं दी. कैच पकड़ने के बाद उन्होंने हल्की अपील जरूर की, लेकिन उसमें भी आत्मविश्वास की कमी दिखी. जब कप्तान शान मसूद उनसे पूछ रहे थे कि क्या मैं DRS लूं तो रिजवान ने मना कर दिया. थोड़ी देर बाद रीप्ले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. पता चला कि लिटन दास आउट थे. रिजवान की इस गलती के कारण पाकिस्तान को 74 रनों का नुकसान हो गया.
— Sheri. (@CallMeSheri1_) May 16, 2026
52 के स्कोर पर जीवनदान मिलने के बाद लिटन दास ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की क्लास लगाई और अपने टेस्ट करियर का छठा शतक जड़ दिया. उनकी इस पारी के दम पर बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 278 रन बनाए. इसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए.
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