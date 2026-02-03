VIDEO: कैमरों के जाल के बीच पाकिस्तान की बेईमानी.. विकेटकीपर ने अंपायर्स को भी दे दिया चकमा, सोशल मीडिया पर खलबली

आज के दौर में क्रिकेट फील्ड पर कैमरे का जंजाल देखने को मिलता है. कोई भी चूक और गलती कैमरे से नहीं बच सकती, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर ने अंपायर्स को चकमा दे दिया. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत से ज्यादा पाकिस्तान के बेईमानी के चर्चे हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के विकेटकीपर ने ऐसा कांड कर दिया जिससे हर कोई हैरान नजर आ रहा है.

14वें ओवर में हुआ कांड

ऑस्ट्रेलिया के रन चेज के 14वें ओवर में, मोहम्मद नवाज ने कूपर कॉनोली को तब आउट किया जब बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने आया. नवाज ने चालाकी से अपनी लेंथ छोटी की और गेंद को स्पिन कराकर वापस अंदर की तरफ फेंका. कॉनोली मात खा गए और गेंद लेग साइड की तरफ चली गई, जिससे नफे को गेंद को साफ पकड़ने और काफी समय रहते बेल्स हटाने का मौका मिल गया. कॉनोली ने क्रीज में वापस आने की कोशिश की लेकिन वह काफी पीछे रह गए थे.

बिना गेंद उड़ा दी बेल्स

इसके तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया. टेलीविजन रिप्ले में ऐसा लग रहा था कि नफे ने बेल्स हटाते समय गेंद अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी, जबकि बेल्स बाएं हाथ से हटाई थीं. इससे यह सवाल उठा कि क्या स्टंपिंग नियमों के अनुसार की गई थी, और क्या ऑन-फील्ड अंपायरों ने यह नहीं देखा कि बेल्स उस हाथ से हटाई गई थीं जिसमें गेंद नहीं थी. ICC के खेलने की शर्तों के तहत, एक विकेट तभी सही माना जाता है जब फील्डर, या विकेटकीपर, बेल्स हटाता है या स्टंप्स को उसी हाथ से उखाड़ता है जिसमें गेंद पकड़ी हो.

उस्मान तारिक के एक्शन पर भी बवाल

इसी सीरीज में पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक के एक्शन पर भी बवाल देखने को मिला. तारिक ने कैमरन ग्रीन का विकेट दूसरे टी20 मुकाबले में झटका था, जिसके बाद तारिक के एक्शन पर उन्होंने सवाल उठाए. 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम कोलंबो पहुंच चुकी है. लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के बॉयकॉट का मुद्दा चरम पर नजर आ रहा है.