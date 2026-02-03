Advertisement
trendingNow13096403
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: कैमरों के जाल के बीच पाकिस्तान की बेईमानी.. विकेटकीपर ने अंपायर्स को भी दे दिया चकमा, सोशल मीडिया पर खलबली

VIDEO: कैमरों के जाल के बीच पाकिस्तान की बेईमानी.. विकेटकीपर ने अंपायर्स को भी दे दिया चकमा, सोशल मीडिया पर खलबली

आज के दौर में क्रिकेट फील्ड पर कैमरे का जंजाल देखने को मिलता है. कोई भी चूक और गलती कैमरे से नहीं बच सकती, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर ने अंपायर्स को चकमा दे दिया. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत से ज्यादा पाकिस्तान के बेईमानी के चर्चे हो चुके हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: कैमरों के जाल के बीच पाकिस्तान की बेईमानी.. विकेटकीपर ने अंपायर्स को भी दे दिया चकमा, सोशल मीडिया पर खलबली

आज के दौर में क्रिकेट फील्ड पर कैमरे का जंजाल देखने को मिलता है. कोई भी चूक और गलती कैमरे से नहीं बच सकती, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर ने अंपायर्स को चकमा दे दिया. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत से ज्यादा पाकिस्तान के बेईमानी के चर्चे हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के विकेटकीपर ने ऐसा कांड कर दिया जिससे हर कोई हैरान नजर आ रहा है. 

14वें ओवर में  हुआ कांड

ऑस्ट्रेलिया के रन चेज के 14वें ओवर में, मोहम्मद नवाज ने कूपर कॉनोली को तब आउट किया जब बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने आया. नवाज ने चालाकी से अपनी लेंथ छोटी की और गेंद को स्पिन कराकर वापस अंदर की तरफ फेंका. कॉनोली मात खा गए और गेंद लेग साइड की तरफ चली गई, जिससे नफे को गेंद को साफ पकड़ने और काफी समय रहते बेल्स हटाने का मौका मिल गया. कॉनोली ने क्रीज में वापस आने की कोशिश की लेकिन वह काफी पीछे रह गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना गेंद उड़ा दी बेल्स

इसके तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया. टेलीविजन रिप्ले में ऐसा लग रहा था कि नफे ने बेल्स हटाते समय गेंद अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी, जबकि बेल्स बाएं हाथ से हटाई थीं. इससे यह सवाल उठा कि क्या स्टंपिंग नियमों के अनुसार की गई थी, और क्या ऑन-फील्ड अंपायरों ने यह नहीं देखा कि बेल्स उस हाथ से हटाई गई थीं जिसमें गेंद नहीं थी. ICC के खेलने की शर्तों के तहत, एक विकेट तभी सही माना जाता है जब फील्डर, या विकेटकीपर, बेल्स हटाता है या स्टंप्स को उसी हाथ से उखाड़ता है जिसमें गेंद पकड़ी हो.

ये भी पढ़ें.. T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का बड़ा बदलाव, दिग्गज खिलाड़ी को बाहर का रास्ता

उस्मान तारिक के एक्शन पर भी बवाल

इसी सीरीज में पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक के एक्शन पर भी बवाल देखने को मिला. तारिक ने कैमरन ग्रीन का विकेट दूसरे टी20 मुकाबले में झटका था, जिसके बाद तारिक के एक्शन पर उन्होंने सवाल उठाए. 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम कोलंबो पहुंच चुकी है. लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के बॉयकॉट का मुद्दा चरम पर नजर आ रहा है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित; सरकार आज भारत-अमेरिका ट्रेड डील की दे सकती है जानकारी
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित; सरकार आज भारत-अमेरिका ट्रेड डील की दे सकती है जानकारी
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार