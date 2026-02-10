Advertisement
trendingNow13105079
Hindi Newsक्रिकेटPAK vs USA: पाकिस्तान ने दूसरी बार नहीं लगने दिया कलंग, यूएसए को शिकस्त देकर बुझाई बदले की आग, शादाब-फरहान चमके

PAK vs USA: पाकिस्तान ने दूसरी बार नहीं लगने दिया कलंग, यूएसए को शिकस्त देकर बुझाई बदले की आग, शादाब-फरहान चमके

PAK vs USA: पाकिस्तान और यूएसए के बीच मुकाबले का शोर चरम पर था लेकिन मैच एकतरफा नजर आया. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ने इस बार कलंक नहीं लगने दिया और शानदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान टीम ने 32 रन से मैच को अपने नाम कर लिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PAK vs USA: पाकिस्तान ने दूसरी बार नहीं लगने दिया कलंग, यूएसए को शिकस्त देकर बुझाई बदले की आग, शादाब-फरहान चमके

PAK vs USA: पाकिस्तान और यूएसए के बीच मुकाबले का शोर चरम पर था लेकिन मैच एकतरफा नजर आया. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ने इस बार कलंक नहीं लगने दिया और शानदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान टीम ने 32 रन से मैच को अपने नाम कर लिया है. मुकाबले के हीरो सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान रहे जिन्होंने यूएसए के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर डाली. वहीं, शादाब खान ने भी हरफनमौला प्रदर्शन से महफिल लूटी और पुरानी हार का बदला ले लिया है. 

यूएसए ने जीता था टॉस

यूएसए ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान की टीम ने दमदार शुरुआत की. साहिबजादा फरहान एक छोर पर खूंटा गाड़कर लगातार अड़े रहे. सैम अयूब और सलमान अली आगा ने अपना विकेट सस्ते में गंवा दिया. इसके बाद बाबर आजम ने भी बल्ले से धमाल मचाया और 32 गेंद में 4 चौकों और 1 छक्के के दम पर 46 रन की पारी खेली. 

Add Zee News as a Preferred Source

शादाब खान का हरफनमौला प्रदर्शन

साहिबजादा के अलावा शादाब खान ने भी अपने हरफनमौला प्रदर्शन से सभी का दिल जीता. शादाब खान ने बल्लेबाजी में महज 12 गेंद में 30 रन ठोक दिए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. इन पारियों के दम पर पाकिस्तान ने बोर्ड पर 190 रन टांग दिए. जवाब में यूएसए ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन पॉवरप्ले के बाद टीम लड़खड़ा गई और ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. शादाब खान ने बॉलिंग से भी अपना कमाल दिखाया.

ये भी पढ़ें.. ICC ने ठुकराई मांग फिर क्यों खुश है पाकिस्तान? नकवी की हंसी नहीं रुकने की ये है वजह

जहांगीर और शुभम की शनदार पारी

यूएसए की तरफ से शुभम रंजने और शयान जहांगीर ने टीम को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया. जहांगीर ने 49 रन की पारी खेली जबकि शुभम ने शानदार अर्धशतक ठोका. मिलिंद कुमार ने भी 29 रन की पारी खेली लेकिन ज्यादा देर नहीं टिके. यूएसए की टीम पाकिस्तान के स्कोर से 32 रन दूर रह गई. शादाब खान ने 2 विकेट झटके जबकि उस्मान तारिख ने 3 विकेट अपने नाम किए.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pak vs UsaT20 World Cup 2026

Trending news

शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम