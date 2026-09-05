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पुरुषों के साथ प्रैक्टिस के बाद पाकिस्तान महिला टीम का हाल और बेहाल, भारत ने 55 पर ऑलआउट कर किया शर्मसार

India Women vs Pakistan Women: एशिया कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम महज 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में ये पाकिस्तान का सबसे न्यूनतम स्कोर है. टीम इंडिया ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 05, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:56 PM IST
पुरुषों के साथ प्रैक्टिस के बाद पाकिस्तान महिला टीम का हाल और बेहाल, भारत ने 55 पर ऑलआउट कर किया शर्मसार
Image Credit: भारत ने 55 पर ऑलआउट कर लगाया शर्मनाक दाग

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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