पुरुषों के साथ प्रैक्टिस के बाद पाकिस्तान महिला टीम का हाल और बेहाल, भारत ने 55 पर ऑलआउट कर किया शर्मसार

India Women vs Pakistan Women: पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा कायम है. शनिवार (5 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम के आगे पाकिस्तान ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया. इस मैच में एक भी पल ऐसा नहीं रहा, जब पाकिस्तान की महिला टीम गेम में आगे थी. शुरुआत से लेकर अंत तक, भारत का जलवा देखने को मिला. टॉस जीतकर बड़े स्कोर का मंसूबा लेकर पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने उनके मंसूबे पर पानी देर दिया. पाकिस्तान ने 27 रन तो बिना विकेट खोए बना लिए थे, लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई.
एशिया कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम महज 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में ये पाकिस्तान का सबसे न्यूनतम स्कोर है. इससे पहले ये टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 56 रनों पर ढेर हुई थी. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने फातिमा सना की टीम पर शर्मनाक दाग लगा दिया.
हैरान करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान की महिला टीम की ये दुर्दशा पुरुष खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद हुआ है. जी हां, एशिया कप 2026 की तैयारी करने के लिए PCB ने महिला टीम को पुरुष खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कराया था. उस प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के कई सीनियर और जूनियर पुरुष खिलाड़ी मौजूद थे. लेकिन ये ट्रेनिंग पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुई है. पाकिस्तान महिला टीम पर अब T20I में 55 रनों पर ऑलआउट होने का कलंक लग गया है. इस शर्मनाक हार को फातिमा सना की टीम जल्द से जल्द भूलना चाहेगी.
अपना 200वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये मैच बिल्कुल यादगार नहीं रहा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने हुए पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 27 रन बना लिए थे. शेफाली वर्मा ने भारत को पहली सफलता दिलाई और उसके बाद वो विकेट की लाइन लग गई. महज 28 रन और जोड़कर पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेट गंवा दिए. भारत की तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट झटके.
महज 56 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल सस्ते में पवेलियन लौट गईं. हालांकि, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने 28 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई. बतौर कप्तान अपना 150वां T20I खेल रहीं हरमनप्रीत कौर ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को शानदार जीत दिलाई. एशिया कप 2026 में ये भारत की लगातार तीसरी जीत है. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने थाईलैंड और हांगकांग को हराया था. ग्रुप-ए में मौजूद टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर 6 अंकों के साथ इस ग्रुप को टॉप किया है.