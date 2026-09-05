पुरुषों के साथ प्रैक्टिस के बाद पाकिस्तान महिला टीम का हाल और बेहाल, भारत ने 55 पर ऑलआउट कर किया शर्मसार

India Women vs Pakistan Women: पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा कायम है. शनिवार (5 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम के आगे पाकिस्तान ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया. इस मैच में एक भी पल ऐसा नहीं रहा, जब पाकिस्तान की महिला टीम गेम में आगे थी. शुरुआत से लेकर अंत तक, भारत का जलवा देखने को मिला. टॉस जीतकर बड़े स्कोर का मंसूबा लेकर पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने उनके मंसूबे पर पानी देर दिया. पाकिस्तान ने 27 रन तो बिना विकेट खोए बना लिए थे, लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई.