पाकिस्तान खिलाड़ी का शर्मनाक रिकॉर्ड, विकेट में दे मारा बल्ला, वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

पाकिस्तान की पुरुष टीम ने एशिया कप के दौरान बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया. खासकर टीम इंडिया के हाथों उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा. इसी बीच महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नाशरा संधू ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है.
पाकिस्तान की पुरुष टीम ने एशिया कप के दौरान बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया. खासकर टीम इंडिया के हाथों उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा. उस रिकॉर्ड ने पाक क्रिकेट को गहरे जख्म दिए. इसी बीच महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नाशरा संधू ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है. कुछ दिनों पहले नाशरा संधू ने हारिस रउफ की तरह विवादित इशारा करने के लिए चर्चा में आई थी.
पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन
महिला वनडे विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. पाकिस्तान की पूरी टीम 38.3 ओवरों में 129 रनों पर ढेर हो गई. उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. बांग्लादेश की ओर से शोरना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, लेकिन इस मैच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये नाशरा संधू का आउट होना रहा. दरअसल, उन्होंने मैच के 35 वें ओवर में शोरना अख्तर की गेंद को छोड़ा. पर उन्होंने अपना बल्ला विकेट में दे मारा और वह हिट विकेट हो गई. इससे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी लिनेट स्मिथ ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया था.
मैच में बांग्लादेश की पकड़
पाकिस्तान के 130 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है. इसी के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपना पहला मैच हार चुकी है. बांग्लादेश की ओर से रुबया हैदर शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रही हैं. वह अभी 54 रन बनाकर नॉटआउट रही.
रविवार को महा मुकाबला
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के दौरान जमकर विवाद हुआ था. अब भारत-पाक महिला वनडे विश्व कप में भिड़ने को तैयार है. रविवार 5 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच महा मुकाबला होना है. इसी बीच महिला विश्व कप में भी हैंडशेक विवाद आ पहुंचा है. माना जा रहा पाकिस्तान और भारत की महिला टीम हाथ न मिलाएं. हालांकि, इसपर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है. रविवार को टॉस होते ही सब कुछ साफ हो जाएगा.
