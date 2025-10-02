Advertisement
trendingNow12945378
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान खिलाड़ी का शर्मनाक रिकॉर्ड, विकेट में दे मारा बल्ला, वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

पाकिस्तान की पुरुष टीम ने एशिया कप  के दौरान बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया. खासकर टीम इंडिया के हाथों उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा. इसी बीच महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नाशरा संधू ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pak Woman Team
Pak Woman Team

पाकिस्तान की पुरुष टीम ने एशिया कप  के दौरान बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया. खासकर टीम इंडिया के हाथों उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा. उस रिकॉर्ड ने पाक क्रिकेट को गहरे जख्म दिए. इसी बीच महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नाशरा संधू ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर लिया है. कुछ दिनों पहले नाशरा संधू ने हारिस रउफ की तरह विवादित इशारा करने के लिए चर्चा में आई थी.

पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन
महिला वनडे विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. पाकिस्तान की पूरी टीम 38.3 ओवरों में 129 रनों पर ढेर हो गई. उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. बांग्लादेश की ओर से शोरना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, लेकिन इस मैच के दौरान सबसे चौंकाने  वाली बात ये नाशरा संधू का आउट होना रहा. दरअसल,  उन्होंने मैच के 35 वें ओवर में शोरना अख्तर की गेंद को छोड़ा. पर उन्होंने अपना बल्ला विकेट में दे मारा और वह हिट विकेट हो गई. इससे पहले पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी लिनेट स्मिथ ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित किया था.

मैच में बांग्लादेश की पकड़
पाकिस्तान के 130 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है. इसी के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपना पहला मैच हार चुकी है.  बांग्लादेश की ओर से रुबया हैदर शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रही हैं. वह अभी 54 रन बनाकर नॉटआउट रही.

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार को महा मुकाबला 
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के दौरान जमकर विवाद हुआ था. अब भारत-पाक महिला वनडे विश्व कप में भिड़ने को तैयार है. रविवार 5 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच महा मुकाबला होना है. इसी बीच महिला विश्व कप में भी हैंडशेक विवाद आ पहुंचा है.  माना जा रहा पाकिस्तान और भारत की महिला टीम हाथ न मिलाएं. हालांकि, इसपर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है. रविवार को टॉस होते ही सब कुछ साफ हो जाएगा. 

ये भी पढ़ें: क्लासी राहुल ने पहले ही दिन गाड़ा झंडा.. बनाया ये अनोखा कीर्तिमान, सहवाग-गावस्कर की फेहरिस्त में शामिल

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Women team

Trending news

मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
;