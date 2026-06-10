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वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान बर्बाद: पहले श्रीलंका ने धोया, अब स्कॉटलैंड ने दिखाई औकात, रविवार को भारत से कैसे भिड़ेगा?

ICC Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच में 41 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. कैथरीन ब्राइस की शानदार पारी और बारिश के खलल के बाद स्कॉटलैंड को डीएलएस पद्धति से विजेता घोषित किया गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:31 PM IST
वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान बर्बाद: पहले श्रीलंका ने धोया, अब स्कॉटलैंड ने दिखाई औकात, रविवार को भारत से कैसे भिड़ेगा?
Image Credit: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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