वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान बर्बाद: पहले श्रीलंका ने धोया, अब स्कॉटलैंड ने दिखाई औकात, रविवार को भारत से कैसे भिड़ेगा?

जवाब में पाकिस्तान का संघर्ष जारी रहा और उसने पहले पांच ओवरों के भीतर गुल फिरोजा, सायरा जबीन और आयशा जफर सहित तीन विकेट खो दिए. नौवें ओवर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसमें स्कॉटलैंड की रेचल स्लेटर ने अपने दो ओवरों में दो विकेट चटकाए. नौ ओवरों के बाद 5 विकेट पर 62 रन के स्कोर पर बारिश ने खेल में खलल डाला और मैच फिर से शुरू नहीं हो सका. इसके बाद स्कॉटलैंड को डीएलएस (DLS) मेथड के माध्यम से आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया. इससे पहले पाकिस्तान को श्रीलंका ने भी नौ विकेट से हराया था, जहाँ श्रीलंका ने 18.3 ओवर में 169 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था.