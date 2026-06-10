वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान बर्बाद: पहले श्रीलंका ने धोया, अब स्कॉटलैंड ने दिखाई औकात, रविवार को भारत से कैसे भिड़ेगा?

ICC Women's T20 World Cup 2026: पाकिस्तान को अपने 2026 आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप अभियान से पहले एक और हार का सामना करना पड़ा है. स्कॉटलैंड का सामना करते हुए पाकिस्तान को मंगलवार को डर्बी के काउंटी ग्राउंड में बारिश से प्रभावित मैच में 41 रनों (डीएलएस मेथड) से शिकस्त झेलनी पड़ी. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यह पाकिस्तान का दूसरा और आखिरी वार्म-अप मैच था. उसे रविवार को टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम मुकाबला खेलना है. उससे पहले इन दो हार ने टीम के हौसले को तोड़ दिया है.
बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद स्कॉटलैंड ने सलामी बल्लेबाज डार्सी कार्टर के जरिए मजबूत शुरुआत की. कार्टर ने 36 गेंदों में 45 रन बनाए. उन्होंने और कैथरीन फ्रेजर (19) ने अलग होने से पहले छह ओवरों में पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े. इसके बाद स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस ने अपनी शानदार 94 रनों (43 गेंद) की पारी से सबका ध्यान खींचा, जिसकी बदौलत उनकी टीम 20 ओवरों में 191/5 के विशाल स्कोर तक पहुंच गई.
ब्राइस ने अपनी मनोरंजक पारी के दौरान 11 चौके और तीन छक्के जड़े. हालांकि, पाकिस्तान नियमित अंतराल पर विकेट लेता रहा, लेकिन उनकी खराब फील्डिंग ने ब्राइस को खुलकर खेलने की आजादी दी. वह अंततः पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट हुईं
जवाब में पाकिस्तान का संघर्ष जारी रहा और उसने पहले पांच ओवरों के भीतर गुल फिरोजा, सायरा जबीन और आयशा जफर सहित तीन विकेट खो दिए. नौवें ओवर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसमें स्कॉटलैंड की रेचल स्लेटर ने अपने दो ओवरों में दो विकेट चटकाए. नौ ओवरों के बाद 5 विकेट पर 62 रन के स्कोर पर बारिश ने खेल में खलल डाला और मैच फिर से शुरू नहीं हो सका. इसके बाद स्कॉटलैंड को डीएलएस (DLS) मेथड के माध्यम से आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया. इससे पहले पाकिस्तान को श्रीलंका ने भी नौ विकेट से हराया था, जहाँ श्रीलंका ने 18.3 ओवर में 169 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था.
पाकिस्तान अब वार्म-अप मैचों में मिली लगातार हार से उबरने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे इस रविवार को एजबेस्टन में भारत के खिलाफ आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच खेलना है. इस बीच, स्कॉटलैंड का मुकाबला 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में आयरलैंड से होगा. भारत और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है.
मेजबान इंग्लैंड की चुनौती क्या है?
मेजबान इंग्लैंड को ग्रुप बी में मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत शुक्रवार को बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच से होगी.